佐久間朱莉、山下美夢有、金澤志奈、申ジエ、荒木優奈、菅楓華、菅沼菜々、永峰咲希、伊藤愛華、田村萌来美、吉崎マーナ…全会員を網羅した『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑 2026』発売＆予約開始！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社は2月13日(金)、日本女子プロゴルフ協会全会員1,452名を網羅した最新の完全名鑑『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』を発売。それに伴い、本日より主要ネット書店での予約を開始します。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）表紙

＜ご予約・ご購入＞

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)

オリジナルグッズショップ https://shop.lpga.or.jp

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645855

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18517273/

巻頭では、努力が実を結び一気に年間女王にのぼり詰めた佐久間朱莉の特別インタビューを掲載。鮮やかとしか言いようがない2025年の躍動を振り返るとともに、新シーズンに懸ける思いを聞きました。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

また、2025年から米ツアーに参戦。ルーキーイヤーにして海外メジャーを含む2勝を挙げ、世界のゴルフ史にその名を刻んだ山下美夢有にもインタビューを実施。意外な自己採点や飽くなき向上心を語っていただきました。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

ほか、2025年「ゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント」「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」でそれぞれ初優勝を挙げた、同じ高校の同級生、荒木優菜×菅楓華の対談や、師弟揃ってメジャー制覇した金澤志奈×申ジエの対談。また、2025年のプロテストに合格した現役高校生、伊藤愛華×田村萌来美×吉崎マーナ3人のクロストークなど読み応えのあるページが続きます。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

メンバーガイドのシード選手は特別アンケート付きで、「自分へのご褒美」「好きな芸能人、アーティスト」「オフの日の過ごし方」といったプライベートがうかがえるアンケートに加え、上位選手は平均ストロークなど2025年の記録データをグラフで掲載。わかりやすく解説した選手の特徴も明記され、ゴルフの造詣が深くなること間違いなしです。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

その他、前年度のメルセデス・ランキングや獲得賞金ランキングなどデータも網羅。進化する女子プロゴルフの世界を楽しめる1冊です。

●『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』CONTENTS

[SPECIAL FEATURE]

佐久間朱莉／2026シーズン一番の目標は「メジャー制覇」

山下美夢有／目指すは『出る試合すべてで勝つ』世界一のゴルフ

[特別対談]

金澤志奈×申ジエ／メジャー制覇を目指し、実現した最強師弟コンビ

荒木優奈×菅楓華／友達から僚友へ。高め合って掴んだ初優勝

[復活優勝の舞台裏]

菅沼菜々／『アイドル活動もゴルフも本気』を証明できた復活優勝

永峰咲希／2026年の課題は「アクセルを踏める選手になること」

[新人クロストーク]

伊藤愛華×田村萌来美×吉崎マーナ／98期に咲いた花の高3トリオ

2025 最終プロテスト合格者一覧

2026年 トーナメント一覧

[メンバーガイド]

●2026年 JLPGAツアー出場有資格者 ●2026年 QTランキングリスト

●メンバーガイド インデックス

●シード選手 ●永久シード・前半戦出場権保持選手

●プロフェッショナル会員・インターナショナルプロフェッショナル会員

●ティーチングプロフェッショナル会員 ●特別会員

[過去の記録]

●2025トーナメント結果一覧 ●2025トーナメント結果

●2025メルセデス・ランキング ●2025 明治安田ステップ・ランキング

●2025 JLPGA ツアー部門別公式記録 ●2025 JLPGAアワード表彰者

●認定コース・オフィシャルスポンサー

●購入者限定特典・読者アンケート＆プレゼント

【出版概要】

タイトル：『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』

発 売 ：2026年2月13日(金)

体 裁 ：B5／180頁

価 格 ：1,870円(本体1,700円 +税)

出版：ぴあ株式会社 ※全国の書店、ネット書店ほかにて発売

BOOKぴあ：https://book.pia.co.jp/book/b673501.html

＜ご予約・ご購入＞

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)

オリジナルグッズショップ https://shop.lpga.or.jp

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645855

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18517273/