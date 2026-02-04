最新曲「風神雷神」リリース記念 AWAラウンジで木村徹二と木村竜蔵が生出演するオンラインイベントを開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年2月11日(水・祝) 20:30～21:30にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、木村徹二と木村竜蔵が音声とチャットで参加するリスニングイベントを開催いたします。

今回のイベントは、ニューシングル「風神雷神」のリリースを記念して開催されるもので、木村徹二の楽曲を一挙オンエアいたします。本イベントには木村徹二および「風神雷神」の作詩・作曲家であり兄弟ユニット「竜徹日記」としても共に活動している兄・木村竜蔵がチャットと音声ライブ配信で参加し、オンエアされる楽曲へのコメントなどを予定しております。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやアーティストとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、木村徹二と木村竜蔵が登場するAWAラウンジをお楽しみください。

■【本人登場】木村徹二・木村竜蔵 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ 概要

開催日時：2026年2月11日 (水・祝) 20:30～21:30

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_kimuratetsuji_0211_pr

■木村徹二

1991年7月11日、日本を代表する歌手のひとり、鳥羽一郎の次男として生まれる。

幼いころから演歌に惹かれ、高校時代からは数多くのステージに立つようになる。2016年、実兄の竜蔵に誘われ、兄弟でのポップスデュオ「竜徹日記」を結成。演歌・歌謡曲だけではないジャンルの広さを感じさせる歌唱で注目を集める。

竜徹日記の活動は継続しつつ、幼いころからの演歌へのあこがれも捨てがたく、ソロの演歌歌手としてデビューを決意。

2022年11月16日に、「二代目」で日本クラウンよりデビュー。「二代目」MVは演歌新人歌手としては異例の200万再生を突破。

2023年、第65回「輝く！日本レコード大賞」新人賞受賞。

2024年2月28日にセカンドシングル「みだれ咲き」、2025年2月5日にサードシングル「雪唄」をリリース、大好評を博す。

2026年1月28日には父・鳥羽一郎、叔父・山川豊、木村徹二による「あぁひとり旅」をリリース。

そして、2026年2月11日に待望のニューシングル「風神雷神」をリリース。

2026年4月には、人間国宝・坂東玉三郎 (5代目)プロデュースによる、兄・竜蔵とダブルキャストでのコンサートを開催する。

ガツンと響くアイアンボイスで、演歌新世代の未来を切り開く！

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

