プレミアムな生チョコクッキーサンド「ショーコラ シルキー・ミルク」のように、あなたがとろける一言はどれ？ X「秒でとろける一言」キャンペーン開催

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）を運営するチョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）は、2026年2月4日(水)よりXで、バレンタインデーに言われたい、心がとろけるような一言を選ぶ「秒でとろける一言」キャンペーンを開催します。

「ショーコラ シルキー・ミルク」は、「働く女性の７割以上が、弱音を吐けず理想を演じてしまう『スーパーウーマン症候群』予備軍である」という調査結果をもとに（チョコレートデザイン株式会社調べ＊）、常に気を張る女性たちが張り詰めた心をほどける“脱力”スイーツとしておすすめのスイーツです。

本キャンペーンでは、「ショーコラ シルキー・ミルク」のように、張り詰めた心がほどける言葉「秒でとろける一言」の複数候補から、いちばん言われたいセリフを一つ選び、フォロー&引用ポストしていただき、参加者の中から抽選で新発売「ショーコラ シルキー・ミルク」をプレゼントいたします。

キャンペーン中には、バニラビーンズと同じ横浜出身の声優・中島ヨシキさんに「秒でとろける一言」のセリフを、耳元で囁かれるような体験ができる「秒でとろける シルキーボイス」の音声も配信します。

新発売の「ショーコラ シルキー・ミルク」と「秒でとろける一言」キャンペーンで、ぜひ、とろけるようなバレンタインデーをお過ごしください。

＊詳しい調査結果は、2月３日(火)発表の弊社リリースをご覧ください。

調査結果ページはこちら : https://www.vanillabeans.yokohama/view/news/20260203154055

「秒でとろける一言」キャンペーン概要

■実施期間：

2026年2月4日(水)～2月14日(土)

■参加方法：

バニラビーンズ公式Xに掲載する「秒でとろける一言」候補のセリフからいちばん言われたいセリフを一つ選び、フォロー&引用ポスト。

公式Xはこちら：https://x.com/vanillabeans_mm(https://x.com/vanillabeans_mm)

■参加特典：

抽選で数量限定の新商品「ショーコラ シルキー・ミルク」をプレゼント。

■「秒でとろける シルキーボイス」音声配信：

「秒でとろける一言」のセリフを、耳元で囁かれるような体験ができる「秒でとろける シルキーボイス」音声を、毎日１つずつ配信。注目の横浜出身の声優・中島ヨシキさんのとろけるような声で、「秒でとろける一言」候補を聞き比べていただけます。

声優・中島ヨシキさん

神奈川県横浜市出身。6月26日生まれ。81プロデュース所属。

主な出演作品は、「勇者パーティを追い出された器用貧乏」（オリヴァー・カーディフ）、「あんさんぶるスターズ！！」（南雲鉄虎）、「アイドルマスター SideM」（山下次郎）など。そのほか、アパレルブランド「TRUE Self」のプロデュースをはじめ、クリエイティブ活動も精力的に行っている。

【中島ヨシキさんからのコメント】

“横浜”という繋がりもあり、お話を頂き嬉しかったです。チョコレートは大好きで家に常備しているので、おいしくてつい食べ過ぎてしまうんですよね(笑)

日頃キャラクターを演じていますが、今回のような直球のセリフはあまりないので新鮮でした。いっそ、恥ずかしくてイヤホンを外したくなるくらいの仕上がりになっていたらうれしいです。

バレンタインなどの贈り物は、考えてくれた時間が嬉しいです。ファンの方からのお手紙も、封筒や便箋を選んで、手書きで…と、時間をかけてくださったんだなと感じます。

つい頑張りすぎてしまう女性が多いそうですが、毎日、我慢が必要なことっていっぱいありますよね。僕は忙しいときも、あれを食べよう、あれを買おう、とうまく自分を甘やかすようにしています。みなさんも、うまくご褒美をつくって自分を大事にしてほしいですね。

商品紹介

「VANILLABEANS PREMIUM（バニラビーンズ プレミアム）」第一弾

『ショーコラ シルキー・ミルク』

特徴１：とろける体験のための工夫

特に油脂の設計には細部までこだわり続け、温度変化による口どけの違いを幾度となく検証し、舌の上で均一にほどける“シルキー”な質感を実現させています。

特徴２：厳選されたカカオ「アリバ豆」

カカオ発祥の地「エクアドル」のアリバ豆を使用。最高級品質の評価（グランクリュ）を受けた希少な豆を配合することで、香り高い贅沢な癒しを提供します。

商品名：「ショーコラ シルキー・ミルク」

価格：864円（税込）

発売日：2026年1月31日

販売店舗：バニラビーンズ みなとみらい本店、バニラビーンズ 川崎店、バニラビーンズ ザ ロースタリー ハンマーヘッド、公式オンラインショップ、楽天市場店

新商品の特集ページはこちら：https://www.vanillabeans.yokohama/view/page/premium

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSについて

バニラビーンズ みなとみらい本店

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

サステナブルな取り組みを長年続けており、国際フェアトレード認証取得事業者の登録を始め、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中、2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

店舗一覧

バニラビーンズ みなとみらい本店

神奈川県横浜市中区海岸通5-25-2シャレール海岸通1F

バニラビーンズ 川崎店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地2-1042 川崎地下街「アゼリア」内

VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD（バニラビーンズ ザ ロースタリー ハンマーヘッド）

神奈川県横浜市中区新港2-14-1横浜ハンマーヘッド 2階

VANILLABEANS BAYSIDE（バニラビーンズ ベイサイド）

神奈川県横浜市金沢区白帆5-2三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド Cブロック1F

VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO（バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー）

東京都千代田区丸の内1-9-1東京八重洲北口「東京ギフトパレット」内

VANILLABEANS テラスモール湘南店

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南1階「湘南マルシェ」内

VANILLABEANS 新横浜店

神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45キュービックプラザ新横浜 3F

VANILLABEANS ららぽーと海老名店

神奈川県海老名市扇町13-1ららぽーと海老名1階

VANILLABEANS 横浜高島屋店

神奈川県横浜市西区南幸1丁目6-31 横浜高島屋B1フーディーズポート2 スウィーツマーケット売場

公式オンラインショップ

・公式オンラインショップ：https://www.vanillabeans.yokohama/

・楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/vanilla/

そのほかAmazon、Yahoo!ショッピングなどで公式ショップを運営中です。