【2/17・18開催】小田原で働く！地元企業16社が集結する「西湘地区 就職面接会」を開催
株式会社タスクールPlus
- 2日間の入替制で多様な業種が参加製造、観光、運輸、サービスなど、地域を支える多様な業種の企業が日替わりで参加します。
- 履歴書持参で即面接も可能面接を希望される方は、希望社数分の履歴書を持参いただくことで、その場で選考に繋がる面接が受けられます。
- 当日参加当日、チラシ裏面の「参加申込書」をご持参いただくことで参加可能です。
問い合わせ先
ハローワーク小田原（小田原公共職業安定所）は、2026年2月17日（火）および18日（水）の2日間、ミナカ小田原にて「西湘地区 就職面接会」を開催いたします。本相談会は、小田原周辺での就職を希望する方を対象に、地元企業16社（各日8社ずつの入替制）がブースを構える直接面接・相談会です。
【特設ページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-odawara/odawarahw-statics_00122.htm
「西湘地区 就職面接会」の特徴- 地元企業と直接対話が可能会場内の各企業ブースにて、採用担当者と直接面接や情報交換を行うことができます。仕事内容や社風など、求人票だけでは見えてこない情報を直接聞ける貴重な機会です。
- 2日間の入替制で多様な業種が参加製造、観光、運輸、サービスなど、地域を支える多様な業種の企業が日替わりで参加します。
- 履歴書持参で即面接も可能面接を希望される方は、希望社数分の履歴書を持参いただくことで、その場で選考に繋がる面接が受けられます。
開催概要
事前申し込みをいただくことで、当日の受付をスムーズに進めることができます 。
■日 時：2026年2月17日（火）・18日（水） 各日13:30～16:00
■会 場：ミナカ小田原 9階共用会議室（小田原駅より徒歩3分）
■対 象：正社員で就職を希望されている方
※2026年（令和8年）3月に中学・高校を卒業予定の方は除く
■参加企業：西湘地区の企業16社（各日8社の入替制）
■参加費 ：無料
お申し込み・参加方法- 事前参加申し込み（推奨）2026年1月29日（木）より、特設サイトにて求人情報の公開および事前申し込みの受付を開始します。
- 当日参加当日、チラシ裏面の「参加申込書」をご持参いただくことで参加可能です。
※ハローワーク受付票（登録済みの方）および履歴書（面接希望社数分）をご持参ください。
主催・お問い合わせ先
主 催：ハローワーク小田原（共催：小田原市、小田原箱根商工会議所）
電話番号：0465-23-8609（部門コード 41#）
受付時間：平日 8:30～17:15
問い合わせ先
ハローワーク小田原（共催：小田原市、小田原箱根商工会議所）
電話番号：0465-23-8609（部門コード 41#）
受付時間：平日 8:30～17:15具体的なコメント]」