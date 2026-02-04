「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」今年は2月11日（水・祝）～15日（日）の5日間での開催が決定！

株式会社 NKB Y's

株式会社NKB Y's(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：外谷 敬之)内、みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ運営事務局は、横浜みなとみらい周辺の商業施設内飲食店でご利用いただけるお得なお食事チケットが当たる「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」を、2026年2月11日(水・祝)・12日(木)・13日(金)・14日(土)・15日(日)の5日間、横浜ランドマークタワー（3F イベントスペース）、コレットマーレ（1F 共用部通路/館内)の2か所で開催いたします。

■「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」とは

ご利用料金1回1,000円（税込※現金/PayPay)で、1,500円分または2,000円分のグルメチケットが必ず当たるガチャガチャとなります。

チケットには本企画の対象施設となる『MARK IS みなとみらい』『ランドマークプラザ・クイーンズタワーA カフェ＆レストラン』『コレットマーレ』『CIAL桜木町』のいずれかの施設名が記載されており、その対象施設内の飲食店(一部店舗を除く)でグルメチケットをお使いいただけます。

みなとみらいのグルメが楽しめる、周辺商業施設が連携した大好評イベントの第5弾です！



★封入チケット デザイン

※4施設のうち、どの施設のチケットが当たるかは、

カプセルを開けるまでわからない仕様となっております。

■「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」ページ

→https://www.nkb-ys.co.jp/topics/news/2026/3631/

※グルメチケット ご利用可能店舗一覧はこちらからご確認いただけます。

※当日販売状況について

下記アカウントにて、随時お知らせしていきますのでフォローしてお待ちください。

Xアカウント：@nkb_ys(https://x.com/nkb_ys?s=21)

■今年は「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」でご利用いただける、招待券もしくは優待券がランダムで封入

2026年のグルメガチャでは、お得なグルメチケットが必ず当たる他＋ONEとして「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」でご利用いただける招待券もしくは優待券がグルメチケットと共にランダムで封入されています。招待券もしくは優待券の詳細については当たってからのお楽しみとなります。

※必ず封入されているわけではございませんのでご注意ください。

※大ラッキー→招待券

※小ラッキー→優待券

横浜みなとみらい 万葉倶楽部

所在地：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1

■イベント概要

◎開催期間

2026年2月11日(水・祝)・12日(木)・13日(金)・14日(土)・15日(日)

各日11:00～15:00

◎ガチャ設置場所

1、横浜ランドマークタワー（3F イベントスペース）

2、コレットマーレ（1F 共用部通路/館内）

◎販売個数

カプセル3000個

※1日あたりの販売上限(600個)あり。

※1日あたりの販売上限に達しましたら、開催時間内でも販売を終了いたします。

※施設によって販売個数が異なります。

◎チケット内容

1,500円分または2,000円分の、対象商業施設内の飲食店(一部店舗を除く)で

利用できるグルメチケット

◎チケット利用有効期限

2026年3月31日(火)まで

◎チケット利用対象施設

・MARK IS みなとみらい

・ランドマークプラザ・クイーンズタワーA カフェ＆レストラン（ガチャ設置施設）

・コレットマーレ（ガチャ設置施設）

・CIAL桜木町

※一部ご利用いただけない店舗がございます。

ご利用可能店舗は下記よりご確認ください。

◎ご利用料金

1回1,000円（税込） ※現金/PayPay

◎ご利用方法

(1)会場にてご利用料金をスタッフへお支払いいただき、専用コインと引き換え、ガチャを回します。

(2)当たった施設のお好きな飲食店で通常通りメニューをご注文いただきます。

(3)お会計時にチケットを店舗スタッフに提示してください。

＊1会計につきチケット1枚のみご利用いただけます。

＊差額分はお客様のご負担となります。

＊釣り銭はお出しできません。

◎注意事項

・決済方法は、現金もしくはPayPay のみとなります。

・本商品ご購入後の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・キャンペーン内容は予告なく、変更もしくは終了する場合がございます。

・チケットはお会計時に店舗スタッフに提示いただいた後、回収させていただきます。

・利用期間を過ぎたチケットはご利用できません。

・対象店舗で、営業時間内の終日ご利用可能です。

・本チケットは予約チケットではないため、店舗が混雑時にはお並びいただく可能性がございます。

・営業時間については、各施設のHPをご確認ください。

・その他、チケット使用に関する注意事項はチケット裏面をご確認ください。

◎施設休館日（チケット利用可能期限：2月11日～3月31日）

・MARK IS みなとみらい 休館日：2月18日（水）

・ランドマークプラザ 休館日：2月17日（火）

2月16日（月）については飲食店が20時までの短縮営業

・クイーンズタワーA ショップ＆レストラン 休館日：2月22日（日）

・コレットマーレ 休館日：2月16日（月）