放送25周年！大人気「おジャ魔女どれみ」シリーズ3作目「も～っと！おジャ魔女どれみ」待望のBlu-ray BOXプロジェクトが始動！！

★Amazon.co.jpにてリクエスト期間中に500枚以上の予約注文達成で商品発売が決定！


更に、同期間中に1,000枚以上の予約注文達成で封入特典が追加！


※リクエスト方式（条件付き予約受注販売）：


2026年3月31日（火）正午12:00までに、500枚以上の予約注文が入れば商品化実現！


こちらの商品は、2026年3月31日（火）正午12:00 までに、500枚以上の予約注文が入れば商品化実現というリクエスト方式になります。予約注文が500枚に達しない場合は商品化されませんので予めご了承くださいませ。



★どれみ、はづき、あいこ、おんぷ、そして新しい仲間・ももこが織りなす、にぎやかでちょっぴり切ない魔女見習いライフ。


アメリカからの転校生ももこの登場で、どれみたちの毎日はさらにパワーアップ！友情、成長、そして魔法の不思議がいっぱい詰まった全50話を、デジタルリマスター技術でHD化した映像で収録！



リクエスト期間：2026年2月4日（水）正午12:00 ～ 2026年3月31日（火）正午12:00


※リクエスト期間中に予約数が500枚以上になった場合にのみ商品化となります。


※リクエスト期間中に予約数が1,000枚以上になった場合にのみ


　封入特典「新作録り下ろしスペシャルドラマCD」」「イラストカード」が追加されます。


※リクエスト期間以降（2026年3月31日（火）正午12:00以降）に予約数が1,000枚以上になった場合　　


　は「新作録り下ろしスペシャルドラマCD」「イラストカード」は追加されません。


※キャンセル不可商品となります。


■特集ページ：https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=215549087051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=215549087051)


▼「も～っと！おジャ魔女どれみ」Blu-ray BOX商品情報

【発売日】


・2026年12月2日(水)予定



【価格】


・58,300円（税込）


　※53,000円＋消費税



【商品概要】


■スペック


・本編Blu-ray6枚（全50話収録）


・収録時間（本編）：約1,150分


・DISC2層


・画面：16:9 [1080i Hi-Def] 4:3スタンダードサイズ


・音声：日本語リニアPCM2.0chステレオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■基本仕様・封入特典


・キャラクターコンセプトデザイン馬越嘉彦 新規描き下ろし三方背ケース


・ピクチャーレーベル


・スペシャルブックレット



■リクエスト期間中予約1,000枚達成 封入特典


・新作録り下ろしスペシャルドラマCD


・イラストカード


※リクエスト期間（2026年2月4日（水）正午12:00 ～ 2026年3月31日（火）正午12:00）に


　1,000枚以上の予約注文を達成した場合に封入されます。



※商品の仕様は変更になる場合がございます。


発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング　　


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)東映アニメーション



▼「も～っと！おジャ魔女どれみ」作品情報

【キャスト】


春風どれみ：千葉千恵巳


藤原はづき：秋谷智子


妹尾あいこ：松岡由貴


瀬川おんぷ：宍戸留美


飛鳥ももこ：宮原永海


春風ぽっぷ：石毛佐和


ハナちゃん：大谷育江


マジョリカ：永澤菜教


ララ：高村めぐみ



【スタッフ】


原作：東堂いづみ


プロデューサー：西澤萌黄（ＡＢＣ）/成毛克憲（ＡＳＡＴＳＵ-ＤＫ）/関弘美


シリーズ構成：山田隆司


シリーズディレクター：五十嵐卓哉


キャラクターコンセプトデザイン：馬越嘉彦


総作画監督:信実節子


美術デザイン：ゆきゆきえ、行信三


色彩設計：辻田邦夫 （しんにょうの点は一つ）


音楽：奥慶一


製作担当：風間厚徳



【ストーリー】


ハナちゃんを救うため魔法の水晶玉を失ってしまい、普通の女の子に戻ったどれみたち。自らを犠牲にして子供を守る無償の愛に免じて魔女に戻しては？と提案する女王様だが、元老院の魔女6人に反対されてしまう。水晶玉を持たないどれみたちが魔女になるためには6人の魔女が出す試験にすべて合格しなくてはならない。新しい仲間として“ももこ”が加わって再び魔女見習いになったどれみたち。さて、難関を乗り越えて立派な魔女になることができるのか……？？