Blu-ray＆DVD本日発売！映画『８番出口』二宮和也＆河内大和、貴重なメイキング映像を一部公開！

映画『８番出口』Blu-ray＆DVDが本日発売！インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏がたったひとりで制作し、累計販売本数200万本超の世界的大ヒットを記録したゲーム『8番出口』を実写映画化。大ヒットを記録した映画『8番出口』のBlu-ray＆DVD発売を記念し、特典映像として収録されるメイキングダイジェストの一部を公開いたします！二宮和也、そして強烈なインパクトを残した“歩く男”を演じた河内大和をはじめとする豪華キャスト陣が、どのようにしてあの“異変”の世界を創り上げたのか。「まさかこんな撮影方法だったとは！」と驚きの声が上がること必至のメイキング一部を公開いたします。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8IH1yz839dw ]



●二宮和也と赤ちゃんの貴重な共演！本編とは異なる微笑ましい一幕


劇中に登場する赤ちゃんを、二宮和也が抱っこする貴重な姿をキャッチ！緊迫した本編とは打って変わって、共演者やスタッフの雰囲気を和ませる、微笑ましい一幕が垣間見えます。映画本編とのギャップも必見です。


●「歩く男」の“まさかの連鎖”！河内大和、ループの裏側で自転車爆走！？


先日、第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、観る者を恐怖のループへと誘った“歩く男”こと河内大和。メイキングでは、「歩き方」の秘密や、ループ演出を可能にする驚きの撮影方法が明らかに！セットの裏側を必死に走ったり、まさかの自転車を使って移動する河内大和の姿は、まさに「まさかこんな撮影方法だったとは！」と声が出るほど。体当たりの演技だけでなく、その裏側にある工夫と努力に感嘆すること間違いなしです。


●二宮和也＆浅沼成、クライマックスシーンに体当たり！


物語のクライマックス、海へと繋がる象徴的なシーン。二宮和也と浅沼成が文字通り、水に溺れ、必死に演技をする姿は、まさに体当たり。過酷な状況下で行われた撮影の舞台裏では、スタッフ・キャストが意見を出し合い、試行錯誤を重ねてシーンを作り上げた。この緊迫のシーンは、二宮和也のオールアップのシーンでもある。そして、“迷う男”と“少年”との間で交わされる「貝殻の秘密」など、劇中の重要な意味を持つ小道具が、どのようにそのシーンに組み込まれたのか。メイキング映像で初めて明かされる、その誕生秘話と迫真の演技に隠された真実に迫ります。



　　　　　 劇場公開：2025年8月29日（金）全国公開／公開館数：407館／興収51.７億


劇場公開：2025年8月29日（金）全国公開／公開館数：407館／興収51.７億


映画『8番出口』公式ホームページ :
https://exit8-movie.toho.co.jp/

商品情報　　　　　

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/42_1_a8f3a703b0bcccc639a0ecd5c0b8821c.jpg?v=202602040321 ]

【豪華版商品情報（Blu-ray/DVD共通）】　　　　　　　　　　　　　


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/42_2_29148f69b84766e14490c6ca5f1139a5.jpg?v=202602040321 ]



[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/42_3_db67dbd48c4d7a2408a10ba6262cdb11.jpg?v=202602040321 ]

★映画『８番出口』Blu-ray&DVDレンタル開始★　※通常版の本編ディスクと同内容となります。



作品情報

＜ストーリー＞


異変を見逃さないこと。


異変を見つけたら、すぐに引き返すこと。


異変が見つからなかったら、引き返さないこと。


8番出口から外に出ること。



＜キャスト＞


二宮和也　河内大和　浅沼成　花瀬琴音　小松菜奈



＜スタッフ＞


原作：KOTAKE　CREATE「８番出口」


監督：川村元気


脚本：平瀬謙太朗　川村元気


音楽：Yasutaka Nakata（CAPSULE）網守将平




