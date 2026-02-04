不登校児童生徒数12年連続増加。喫緊の課題に対し「鳥取県×こども家庭庁と考える 不登校支援のこれから～こどもと家庭を支えるために～」と題し、フリースクール伴走支援の成果報告や官民一体クロストークを開催

特定非営利活動法人多様な学びプロジェクト

特定非営利活動法人 多様な学びプロジェクト（代表理事：生駒知里、以下、「多様な学びプロジェクト」）は、2026年2月19日(木)、シンポジウム「鳥取県×こども家庭庁と考える 不登校支援のこれから～こどもと家庭を支えるために～ 赤い羽根福祉基金「フリースクール伴走支援事業開発」３年間の成果報告」と題し、鳥取県（オンライン同時配信）にて開催します。

小中学生における不登校者数は昨年度、35万人を超え、12年連続で過去最多を更新しました。不登校のこどもたちが増える中、今、求められているのは、こどもと家庭が孤立せず、安心して過ごせる「居場所」を地域の中に増やしていくことです。しかし、学校以外の受け皿となる「居場所」は質・量ともに十分とは言えず、多くの居場所運営者が、人手や予算、専門的な支えが足りないという大きな壁に直面し、孤独な試行錯誤を続けています。また、地域によって支援の手が届かないという格差も深刻な課題です。

こうした現状を受け、「多様な学びプロジェクト」ではこの3年間、「赤い羽根福祉基金」の助成を受けながら、フリースクール等の居場所を支える伴走支援事業の開発に取り組んできました。本報告会では、3年間の事業開発をもとに、居場所を支える上で見えてきた視点や工夫を共有します。あわせて、こどもと家庭を支えるこれからの不登校支援と、地域における居場所のあり方について、こども家庭庁、鳥取県と、当事者が共に考えます。参加申し込み期限は、2026年2月17日(火)17:00まで。

▼シンポジウム申し込み特設HP

https://www.tayounamanabi.com/symposium20260219(https://www.tayounamanabi.com/symposium20260219)

▼開催概要

- 日 時：2026年2月19日（木）13:00～16:00（開場:12:30）- 場 所：とりぎん文化会館 第一会議室（鳥取県鳥取市尚徳町101-5） ※オンラインでの同時配信・アーカイブ配信も予定しております。- 参加費：無料- 申 込：現地参加、オンライン参加共に専用のフォームからお申し込みくださいhttps://forms.gle/nuhUQdoxLdQ4oqG4A- 対 象：自治体・教育委員会・学校関係者、フリースクール等の居場所運営者、不登校児童の保護者や経験者、その他関心のある方- 定 員：会場 150名 オンライン 600名 （共に先着順）- 締 切：2026年2月17日(火) 17:00- 主 催：特定非営利活動法人多様な学びプロジェクト- 助 成：2025年度 中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」- 後 援：こども家庭庁、文科省、鳥取県、鳥取県教育委員会

▼タイムテーブル

13:00

開会挨拶

来賓挨拶 足羽 英樹 氏（鳥取県教育委員会教育長）

13:10

第１部 成果報告及びパネルディスカッション

●「赤い羽根福祉基金」三か年継続助成事業成果報告

＜報告者＞熊谷 亜希子（NPO法人多様な学びプロジェクト）

●事例紹介 伴走支援事例3団体の紹介

＜報告者＞

歳岡 早希 氏（学校法人鶏鳴学園 教育支援センター「すてっぷ」運営担当）

津村 雄一 氏（一般社団法人「みんなの実家」代表理事）

河上 友香 氏（牧場 フリースクール まなび～馬 事業責任者）

●パネルディスカッション「「こども真ん中を支えるために～学校・家庭・居場所の協働」

＜パネリスト＞

仲西 はるみ 氏（中学生）

大番 謙二氏・大番 幸枝氏（フリースクール・S利用保護者）

奥定 克拓 氏 （鳥取フリースクールこ・ラボ）

濱橋 太 氏（鳥取市立美保南小学校校長 ）

三橋 正文 氏（鳥取県教育委員会 生徒支援・教育相談センター）

＜モデレーター＞

生駒 知里（NPO法人多様な学びプロジェクト 代表理事）

14:40

第２部 講演及びクロストーク

基調講演１.「国の不登校施策について」

＜登壇者＞水田 功 氏（こども家庭庁 長官官房審議官）

基調講演２.「鳥取県の不登校支援10年の歩み」

＜登壇者＞平井 伸治 氏（鳥取県知事）（予定）※変更の可能性あります

クロストーク「今後の不登校支援のあるべき姿とは～教育と福祉の狭間を乗り越えて」

＜登壇者＞

水田 功 氏（こども家庭庁 長官官房審議官）

平井 伸治 氏（鳥取県知事）（予定）※変更の可能性あります

仲西 はるみ 氏（中学生）

＜モデレーター＞

NPO法人多様な学びプロジェクト 代表理事 生駒 知里

15:50 閉会の挨拶

16:00 終了



「鳥取県×こども家庭庁と考える 不登校支援のこれから-こどもと家庭を支えるために-」では、当日の現地会場に記者席を設けておりますので、よろしければお越しいただき、ぜひご取材・ご協力、お願い致します。

現地会場: とりぎん文化会館 第一会議室 （鳥取市尚徳町101-5）

（交通アクセス情報URL：https://tottori-caf.or.jp/kenbun/access/traffic/）

取材申込フォーム：https://forms.gle/nuhUQdoxLdQ4oqG4A



▼これまでのシンポジウムはこちら

●昨年度の調査報告会シンポジウムはこちら

https://www.tayounamanabi.com/symposium20241212

●一昨年度の調査報告会シンポジウムはこちら

https://www.tayounamanabi.com/symposiummaterials20240111

●昨年度の調査及びシンポジウムに関するメディア掲載情報

https://www.tayounamanabi.com/single-post/cyousa_media_20240328

《2023年度シンポジウム報告資料より一部抜粋》

【居場所・理解者の必要性】

不登校や学校に行きづらかった時代に「理解者がいた」と回答した人は「理解者がいなかった」と回答した人よりも、「不登校経験が有利になった、あるいは活かせている」と感じている割合が高い傾向がみられた。

（令和6年調査報告書「不登校のこどもの育ちと学びを支える当事者実態ニーズ全国調査31p(https://b4e75fc5-20c7-40e4-8abe-6e95002ce1ee.filesusr.com/ugd/c7715d_7ad3e84446184076a994843e605cc4ed.pdf)」より）

多様な学びプロジェクトでは引き続き、すべての子どもが自分らしく育ち、安心と幸せを感じられる社会の実現に向けて、地道に活動していきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

▼お問い合わせ

特定非営利活動法人 多様な学びプロジェクト事務局

Email : bansou@tayounamanabi.com

問い合わせ対応：月曜から金曜 9:30～17:00（祝日・年末年始を除く）

担当：小笠原、高橋、生駒

特定非営利活動法人多様な学びプロジェクトについて

「街全体を学び場に」を合言葉に、学校以外の場で学び育つ子どもやその家庭に対して、子どもの多様な学びの機会と地域の居場所等の情報を提供し、各種支援へのスムーズな接続及び地域・まちの人々に学校外の学びに関する理解を促進する事業を実施しています。すべての子ども達が豊かな子ども時代を送る土壌を生み出すとともに、子どもの権利を広く認め、多様な価値観を認め合い、一人一人が主体的、創発的に生きる社会づくりに貢献することを目的に活動しています。

代表者: 代表理事 生駒 知里

所在地:川崎市高津区新作1丁目22番13号104号室

HP:https://www.tayounamanabi.com/