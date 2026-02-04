アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』と楪カレンさんコラボ 開催！

写真拡大 (全7枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』にて、2026年2月4日（水）より、楪カレンさんとのコラボイベントを開始している事をお知らせいたします。



公式サイト：https://harem-of-tokyo.com/(https://harem-of-tokyo.com/)


公式X：https://x.com/harem_of_tokyo(https://x.com/harem_of_tokyo)




■楪カレンさんの仲間・恋人が登場！






2026年2月4日（水）より、新しく仲間・恋人各種に、楪カレンさんがイベント報酬として登場いたします。『仲間：楪カレン』はイベントに参加することで無料で手に入れることができます。イベントに参加して楪カレンさんを獲得しましょう！



<イベント開催期間>


2026年2月4日（水）～2026年2月18日（水）23:59まで




■楪カレンさんコラボプレゼントキャンペーン




人気セクシー女優の楪カレンさんとのコラボレーションを記念して、抽選で合計100名様にゲーム内に登場する衣装を着用したサイン入りチェキや、最大10,000円のAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーンを実施致します。


公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストして、ここでしか手に入らないサイン入りチェキをゲットしましょう！



<プレゼント内容>


・コラボ衣装のサイン入りチェキ　3名様


・最大10,000円のAmazonギフトカード番号　97名様



<参加方法>


1.『ハーレムオブトーキョー』公式X（＠harem_of_tokyo）をフォロー


2.キャンペーン該当ポストをリポスト



<開催期間>


2026年2月4日（水）～2026年2月18日（水）23:59まで



※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。




■『恋人：楪カレン』ゲットキャンペーン




イベントで獲得できる『恋人：楪カレン』を入手した方の中から抽選で合計100名様に、楪カレンさんが撮影で着用したサイン入り衣装やサイン入りチェキ、最大10,000円のAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーンを実施致します。


ゲームをプレイして『恋人：楪カレン』をゲットし、キャンペーンに参加しましょう！



<プレゼント内容>


・【楪カレン】着用衣装　1名様


・コラボ衣装のサイン入りチェキ　5名様


・最大10,000円のAmazonギフトカード番号　94名様



<参加方法>


1.『ハーレムオブトーキョー』をプレイ


2.イベントで『恋人：楪カレン』を獲得



<開催期間>


2026年2月4日（水）～2026年2月18日（水）23:59まで



※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。




■『ハーレムオブトーキョー』とは




リアルな美麗イラストで描かれた個性豊かな美女たちが登場する


『美女と稼ぐRPG』


彼女たちと協力して歌舞伎町で成り上がれ！



<ストーリー>


金、地位、才能 ―― 香港在住の若き投資家の主人公は、


その恵まれた境遇をもってすべてを手に入れるはずだった。


しかしそんな彼の輝かしい将来は、


父の暗殺をきっかけに破壊されるのだった。


次のターゲットが息子の自分だと知った主人公は、


全てを捨てて故郷である歌舞伎町へ逃亡する。



ヤクザ・暴走族・ギャングといった組織と相対する中で、


多くの個性あふれる美少女たちと出会い、


共に陰謀の渦へと巻き込まれながら父の死の真相へと近づいていく――



▼ゲームプレイはこちら


https://games.dmm.com/detail/haremoftokyo(https://games.dmm.com/detail/haremoftokyo)




■製品概要


タイトル：ハーレムオブトーキョー　（正式略称：ハレトウ）


ジャンル：アウトローハーレム系経営RPG


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版／DMM GAMES STORE版）


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)2023 EXNOA LLC




▼公式サイト


https://harem-of-tokyo.com/(https://harem-of-tokyo.com/)


▼公式X


https://x.com/harem_of_tokyo(https://x.com/harem_of_tokyo)


▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)