たまごっちと一緒に、使える英語が楽しく身につく！ 『たまごっちのプチプチおみせっち ゆるっと英会話』２/10発売

株式会社　宝島社


　株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）は、『たまごっちのプチプチおみせっち ゆるっと英会話』を、2026年２月10日(火)に発売します。本書は、大人気ゲーム「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズに登場するセリフを通して英会話を学べる一冊です。


　「もう こないからねー」「じつはかいぎを ぬけだしてきているのです」など、ほかの英会話本にはない、たまごっちらしさあふれる個性的なひと言ながら、日常会話で使えて応用も利く実用的な表現をたっぷり掲載。それぞれのフレーズに文法解説と会話例、発音確認用の音声ダウンロード付きなので、たまごっちの世界を楽しみながら、使える英語をしっかり身につけることができます。


　シリーズ最新作『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』内で使えるアイテムの「あんごう」も掲載されています。本書限定特典として、特製シール付き！



『たまごっちのプチプチおみせっち ゆるっと英会話』


定価：1650円（税込）


発売日：2026年２月10日　　


https://tkj.jp/book/?cd=TD071330


本書の使い方をご紹介！



掲載されているセリフを一部ご紹介！

日常生活で使いやすいセリフも！





「おみせっち」シリーズならではのセリフも！





あの名セリフも！





本書限定特典の特製シールもかわいい！







「おみせっち」シリーズの公式ファンブックも大好評発売中！


『祝20しゅ～ねん! たまごっちのプチプチおみせっちファンブック』

定価：1540円（税込）


発売日：2025年６月11日


https://tkj.jp/book/?cd=TD061379