旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、サービス開始から4年を記念して『おトクさ、ダントツ!!4周年NEWT感謝祭』を開催

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年2月7日（土）12:00より、「おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭」を開催します。 本セールでは、韓国19,800円～、パリ119,800円～、ハワイ（ホノルル）98,800円～、ベトナム（ダナン）39,800円～など、春休みや卒業旅行、ゴールデンウィークに最適な人気エリアのツアーを、おトクな価格で販売いたします。

◆おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭の詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

◼︎「おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭」実施の背景

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに掲げ、誰もがかんたんにおトクに海外旅行へ行ける世界を目指してきました。 サービス開始から、累計アプリダウンロード数は順調に伸び60万人を突破、多くの若年層やファミリー層に支えられ、この度4周年という節目を迎えます。昨今の物価高や為替変動により「海外旅行は手が届きにくいもの」という心理的ハードルがある中、私たちは改めて「海外旅行の楽しさを妥協なく、圧倒的な低価格おトクな価格で届ける」という原点に立ち返り、「おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭」の開催を決定いたしました。





◼︎国内・海外旅行に使える総額7億円が当たる「たびガチャ」

4周年の感謝を込めた特別企画として、豪華ポイントが当たる『たびガチャ』を実施いたします。国内・海外旅行の予約にご利用いただけるポイントを最大50,000円分プレゼントいたします。スマホで手軽に運試しを楽しみながら、理想の旅を現実にするための強力な後押しをお届けします。ぜひこの機会にお楽しみください。

◼︎「おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭」概要

NEWTだからこそ実現できる、おトクで質の高い海外旅行および国内外の宿・ホテルを多数ご用意しています。



・開催期間：2026年2月7日 (土) 12:00～3月28日 (土) 11:59まで

・主なセール内容

・韓国 : 19,800円～（税・燃油込）

・フランス (パリ) : 119,800円～（税・燃油込）

・ハワイ (ホノルル) : 98,800円～（税・燃油込）

・ベトナム (ダナン)：39,800円～（税・燃油込）

・たびガチャ

・海外・国内旅行に使える総額7億円分ポイント山分け！

・まわせる回数：1回（結果画面からシェアするともう一回まわせます）

・商品内容：最大50,000円分のポイントが当たる

・クーポン

・期間中いつでもつかえるツアー・ホテル15％OFFクーポン

・毎週土曜はNEWTの日！海外ツアー最大50％OFF先着クーポン配布



◆おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭の詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF





■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel