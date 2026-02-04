世界大会への出場者が決定！VSING 渋谷にて「THE STAR 2025」日本大会を実施！

株式会社ダイナモアミューズメント

株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹、以下「当社」）は、世界大会「THE STAR 2025」への出場権をかけた日本代表を決める国内大会「THE STAR 2025 JAPAN ROUND」を、渋谷センター街の「VSING渋谷」にて開催したことを報告いたします。

予選では、総勢200名を超える応募者のうち16名が選出されステージを披露。ユニバーサル ミュージック合同会社様を審査員として招き、歌唱力のみならずVSINGの 独自システムである「Cheer」を使った全体のパフォーマンスを評価いただきました。審査員の得点とCheerの獲得ポイント数を得点に換算し、得点の高い上位8名が翌日の本戦へ出場。本戦では、トーナメント形式で決勝に進出する4名を決め、通過した4名の総当たり戦で世界大会への出場者2名が決定されました。

選出された日本代表シンガーは2月7日（土）8日（日）に香港で開催される世界大会でのパフォーマンスを予定しています。

また、本大会は有名プロデューサーをはじめとしたプロのクリエイターが一人一人を個別にサポートし、自分なりの歌手活動をバックアップするサービス「Music Planet（ミュージックプラネット）」や「声を活かした活動がしたい」という想いをカタチにするプロジェクト「Voice Planet（ボイスプラネット）」を運営する株式会社アプラ様にスポンサーとして協賛いただき運営を行なっています。

■THE STAR2025概要

世界大会である「THE STAR」はプロによる審査とVSING独自のCheer（応援システム）を融合させ、歌唱力のみならずパフォーマンス全体を評価し、アマチュア歌手を”スター”へと導くための世界的な大会で、今回は香港の「VSING CENTRAL 香港旗艦店」にて開催されます。香港で行われる世界大会で優勝した方には、賞金HKD ＄10,000のほかVSING公式テーマソングや撮影、海外イベントへの出場権などの特典を得ることができます。

【世界大会】

日程：2026年2月7日(土)、8日(日)

時間：両日とも20:00~23:30（HKT）予定

会場：VSING CENTRAL 香港旗艦店、VSING Beats 九龍旗艦店

■VSING 渋谷 概要

VSINGは、“歌う”だけではなく、“魅せる・応援する・つながる”を体感できる、ライブ感あふれる新感覚のアジアを中心に全世界72店舗で展開されているカラオケステージ＆バーで、日本初出店として今夏渋谷にオープンしました。ステージでのパフォーマンスと観客の応援が一体となり、まるでライブ会場のような熱気と興奮を味わえる空間を体験していただけます。

・営業時間：

平日 18:00～29:00

土日祝 15:00～29:00

・場所：

東京都渋谷区宇田川町32－15 udanowa 2階

・料金：公式HPを参照

・公式HP：https://vsing.jp

・公式X：https://x.com/VSING_Japan

・公式Instagram：https://www.instagram.com/vsing_japan/

■株式外会社アプラ 会社概要

ミッション：自己実現を、あらゆる人へ。

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル7F

代表者 ：代表取締役 新妻 快介（にいつま よしゆき）

設立 ：2017年

URL ：https://apra.co.jp/

採用ページ：https://apra.co.jp/recruit/

■ダイナモアミューズメントとは

誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。

前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。

公式HP：https://dynamoamusement.jp/

公式X: https://x.com/DynamoAmusement

公式Instagram: https://www.instagram.com/dynamoamusement.inc/