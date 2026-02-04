三ツ境駅前スマイル歯科、インビザライン ダイヤモンドプロバイダー獲得

医療法人 笑顔を育む会

医療法人笑顔を育む会 三ツ境駅前スマイル歯科（神奈川県横浜市瀬谷区、理事長：樋田秀一）は、マウスピース型矯正装置「インビザライン」において、ダイヤモンドプロバイダーをこのたび獲得いたしました。

インビザラインは、世界累計2,000万人以上（2026年1月時点）が治療を受けているマウスピース型矯正装置で、透明なアライナーを段階的に交換しながら歯並びを整える治療法です。審美性への配慮や取り外し可能な利便性から、子どもから大人まで幅広い世代に選ばれており、噛み合わせの改善を含め、従来はワイヤー矯正で対応してきた多くの歯並びにも適応可能とされています。

当院には、日本小児矯正研究会 指導医および国際歯周内科学研究会 指導医の資格を有する歯科医師が在籍し、小児期から成人期まで、それぞれの成長段階や口腔内環境に応じた矯正治療を行っています。

また、マウスピース矯正に加え、ワイヤー矯正との併用治療、矯正用アンカースクリューを用いた治療、開窓牽引などの外科的処置を伴う症例にも対応できる体制を整え、多様な治療ニーズに柔軟に対応しています。

■ ダイヤモンド・プロバイダーについて

インビザラインには、年間症例数に応じて付与される世界共通のプロバイダーステータスがあります。

「ダイヤモンド・プロバイダー」は、年間150症例以上のインビザライン治療実績を有する歯科医院または歯科医師に付与されるステータスです。

日本国内では数千軒以上の歯科医院がインビザライン治療を行う中、一定数以上の症例経験と継続的な治療実績を有する限られた医院のみが取得しています。

■ デジタル×精密診断によるオーダーメイド矯正

当院では、矯正治療の精度向上と患者さまの負担軽減を目的に、先進的なデジタル機器を積極的に導入しています。

口腔内スキャナーには iTero Lumina、iTero Element 5D、Aoralscan 3 を採用し、従来の型取りと比較して、より快適かつ高精度なデジタル印象採得を実現しています。

さらに、セファロ撮影に対応した歯科用CT「トロフィー パン スマート オシリス3D」を活用することで、歯列・顎骨・噛み合わせを三次元的に把握し、矯正診断に必要な情報を総合的に分析しています。

これらのデジタルデータに歯科医師の診断力と治療経験を組み合わせることで、患者さま一人ひとりに適したオーダーメイドの治療計画を立案しています。

■ 包括的な成人矯正治療への対応

成人の矯正治療においては、歯並びの改善だけでなく、歯周組織や補綴治療との調和が重要となります。

当院では、デジタル技術を基盤に、精密診断、マイクロスコープ、3Dスキャナー、CAD／CAM技術を活用し、補綴治療と矯正治療を組み合わせた包括的な成人矯正治療にも対応しています。

審美性と機能性の両立を重視し、長期的な口腔内の安定を見据えた治療を行っています。

■ 治療期間短縮への取り組み

治療期間の短縮を希望される患者さまには、光加速装置「VPro」を併用した矯正治療をご提案することも可能です。

骨代謝の促進が期待されることから、症例によっては矯正治療期間の短縮につながる場合があります。

■ 地域に根ざした歯科医療

当院は地域密着型の歯科医院として、こども食堂への協力や、多数の保育園・幼稚園の園医を務めるなど、地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。



矯正治療を通じて、子どもたちの健やかな成長と、地域の皆さまの口腔健康を長期的に支えることを目指しています。

インビザライン矯正に関するご相談は無料で行っております。

ご予約・お問い合わせは、当院ホームページよりお願いいたします。

【医院概要】

医療法人笑顔を育む会 三ツ境駅前スマイル歯科



診療内容：小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）／予防歯科／精密なむし歯治療／薬を用いた歯周病治療

住 所：〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1

HP：https://www.mitsukyo-smile.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/