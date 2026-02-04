K2 Pictures オフィス移転、新会社設立のお知らせ

株式会社K2Pictures

株式会社K2 Pictures（代表取締役 紀伊宗之、以下 当社）は、事業拡大に伴い、オフィス移転をいたします。加えまして、多様な業務に対応するため、複数の会社を設立いたしました。


両案件について、本リリースにてお知らせいたします。





＜オフィス移転について＞


1.移転先 オフィス所在地


東京都港区赤坂一丁目14番14号　第35興和ビル 4階




2.移転先での業務開始予定日


2026年2月10日（火）予定



＜新会社設立について＞



・株式会社K2 Pictures Music

住所：東京都世田谷区成城一丁目4番1号


東宝スタジオプロダクションセンター1　4階 スタッフルーム412


設立：2025年12月23日


代表者：代表取締役　紀伊宗之


事業内容：映画に関わる音楽をはじめとした音楽制作全般や音楽著作物の管理など








・K2PK Pictures Inc.

住所：ソウル特別市 江西区 空港大路337, 205号(登村洞、テヒョンビル)


設立：2025年12月31日


代表者：代表取締役 紀伊宗之


事業内容：韓国における映画を中心とした映像製作・配給など


公式サイト： https://k2pic.co.kr/








・K2 Pictures Taiwan Inc.

登記社名 ：凱峰電影事業股份有限公司


住所：台灣台北市中正區羅斯福路二段 100 號 20 樓


設立：2026年1月12日


代表者：代表取締役 紀伊宗之


事業内容：台湾における映画を中心とした映像製作・配給など


公式サイト：http://k2pic.com.tw/







新しい環境並びにグループ各社との連携で、より一層、映画作品の製作・配給等、事業に邁進してまいります。




＜会社概要＞


・株式会社K2 Pictures


代表者：代表取締役CEO紀伊宗之


所在地：東京都目黒区青葉台1－11－16


資本金：492,142,000 円（資本準備金も含む）


事業開始：2023年8月


URL：https://k2pic.com/