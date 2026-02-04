テレビCM『Everybody bitbank』シリーズ 、関東新規参入企業内「CM好感度1位」を獲得！

ビットバンク株式会社

暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：廣末紀之、以下「ビットバンク」）は、テレビCM『Everybody bitbank』シリーズが、CM総合研究所が実施した2025年度（2024年11月度～2025年10月度）のCM好感度ランキング * 1 において、関東新規参入企業数311社の中、第１位を獲得したことをお知らせします。

ビットバンクとして初となるテレビCM『Everybody bitbank』シリーズにおいて、すでに「消費者を動かしたCM展開」* 2 を受賞しており、続いて、この度「CM好感度 第１位」を獲得するなど、高い評価をいただくことができました。

本テレビCMシリーズでは、出演者や使用する楽曲の選定に注力いたしました。

“驚き” や “喜び” などの感情をダイナミックに表現しつつ、“スマート”さといった多彩な表情を描き出しています。また、楽曲も軽快かつ親しみやすいものを使用し、暗号資産をより身近に、そして安心感を持って感じていただける演出を追求いたしました。

メッセージ性や世界観へのポジティブな反響をいただき、本テレビCM『Everybody bitbank』シリーズを通じてビットバンクのメッセージが多くの方々の心に残るメッセージとなったと考えております。

本受賞を励みに、今後もお客様にとって価値あるサービスの提供を目指してまいります。

引き続き、ビットバンクをよろしくお願いいたします。

*1 CM好感度 とは

東京キー5局から放送されたCMのうち「好きなCM、印象に残ったCM」をモニター（関東1都6県在住の一般男女3000人／月）が直筆で回答するアンケート調査。CM総合研究所が1989年より実施する調査で、対象を限定しない純粋想起法が特徴。CM好感度は、生活者のCMに対する「好き」を数値化した唯一の効果測定指標として、広告業界を中心に広く活用されている。

■ 調査対象

調査期間：2024年11月度～2025年10月度 年間累計(2024年10月20日～2025年10月19日)

調査エリア：東京キー5局

絞り込み条件：全オンエア企業2648社から調査期間内に初めて東京キー5局にてテレビCMを出稿した企業を抽出(舞台・展示などのイベント関連CMは除く)し、関東新参入企業数:311社を対象、うちCM好感度獲得企業数は103社

*2 消費者を動かしたCM展開とは

CM総合研究所が毎月 3,000 人に実施している「CM好感度調査」において、上位にランクインし、業績の向上に貢献したCM展開に贈られる広告賞です。

■ 調査対象

調査対象：2025年度のCM展開（東京キー5局）：2648社／6596銘柄／13937作品

期間：2024年11月度～2025年10月度（2024年10月20日～2025年10月19日）

関東一都六県在住の一般モニター男女3000人の「月例CM好感度調査」12カ月分より集計

■テレビCM『Everybody bitbank』シリーズ概要- タイトル- - 全 4 篇（「登場」篇、「セキュリティ」篇、「No.1」篇、「手数料」篇）- コンセプト- - 2024年10月より全国にて放送されたプロ野球選手・山本由伸さんが出演するシリーズでは、“驚き” や “喜び” などの感情をダイナミックに表現し、「感情を爆発させる姿」を通じて暗号資産がもたらす新しい世界観を訴求しています。- - 2025年4月より関東エリアにて放送された数多くのバラエティ番組の司会を務める村上信五さが出演するシリーズでは、村上さんならではの関西弁を生かしたメッセージとともに、“驚き” “喜び” “スマート” さといった多彩な表情を通じてサービスの魅力を分かりやすく伝えています。

■CM総合研究所(https://www.cmdb.jp/index.html)について

1989年にCM好感度調査を開始。CMの放送実績をデータベース化するとともに、関東1都6県在住の一般男女 3000 人を対象とした純粋想起法によるアンケート調査を通して、生活者の心の動きを定点観測し続けている。これらのデータをもとに、CMを中心とした広告コミュニケーションに関するコンサルティングや情報発信を実施し、広告活動の最適化や人の心を動かす効果的な広告の解明に取り組んでいる。