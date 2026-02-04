ローズガーデンをイメージしたホワイトデーのチョコレート！ゴディバ「チョコレートローズ コレクション」

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、ホワイトデーに向けて、「チョコレートローズ コレクション」を、2026年2月16日（月）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて期間限定販売いたします。

2026年のホワイトデーに向けて「チョコレートローズ コレクション」を期間限定発売します。

「チョコレートローズ コレクション」

夢のように広がるローズガーデンをイメージした、ゴディバのホワイトデーシーズンの「チョコレートローズ コレクション」。

甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョコレートや酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコレートなどを詰め合わせました。

■「チョコレートローズ コレクション」限定チョコレート

ダーク ローズヒップ

「感謝の気持ち」を表すピンクローズにインスパイアされたひと粒。程よい酸味が心地よい、爽やかで軽やかな口どけのローズヒップガナッシュを、クラシックなバラの形に仕上げたダークチョコレートで包みました。天面には、ブランドの誇りを象徴する「G」マーク。芳醇な香りとビターな味わいが調和した、大人のひと粒です。

クール26

100周年を記念してリニューアルされたゴディバのシンボル「クール（ハート形のチョコレート）」。バーガンディーカラーの丸みを帯びたハート形のホワイトチョコレートに、爽やかな酸味のラズベリーガナッシュを閉じ込めました。まろやかな甘さの中に酸味が広がり、甘酸っぱい“キュン”とするようなやさしい気持ちを表現しました。

ミルク ソルティーキャラメル

上品な甘さのミルクチョコレートで、まろやかでコクのある塩キャラメルフィリングを包みました。表面に空想のガーデンを舞う愛らしいウサギのイラストをプリント。アートと味わいが調和した、心華やぐひと粒です。

ホワイト プラリネ トリュフ

「永久の愛」を象徴するホワイトローズのような印象のひと粒。

カリッとした食感が楽しいピエモンテ産ヘーゼルナッツのプラリネを、まろやかでやさしい甘さのホワイトチョコレートで包んだトリュフチョコレートです。異なる食感のコントラストと、ころんと丸いフォルムの可愛らしさが印象的なひと粒です。

ヘリテージ

2026年、ゴディバ100年の歴史を祝い、創始者ピエール・ドラップスに敬意を表すアニバーサリーチョコレートが生まれました。ゴディバの過去100年とこれからの未来を表すロゴをあしらったカカオ分50%ダークチョコレートのシェルで、カカオフルーツジュースとダークチョコレートを使ったガナッシュを包みました。

＊天面のGマークには金箔を使用しています。

カレ ミルク ヘーゼルナッツ

ヘーゼルナッツの食感がアクセントになった、クリーミーなミルクチョコレートです。

カレ ダーク カカオニブ

キャラメリゼしたカカオニブの食感がアクセントのダークチョコレートです。

（3粒入、6粒入）

「チョコレートローズ アソートメント」

甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョコレートや酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコレート、シーズン限定カレなどをパッケージに詰め合わせました。

（4粒入、6粒入、10粒入、16粒入）

「チョコレートローズ グランプラス 12粒入」

ゴディバのホワイトデーシーズンの粒とカレを楽しみたい方へ。甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョコレートと酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコレートなどさまざまなショコラを詰め合わせました。感謝とまごころを込めた贈り物に。

「ゴディバ アーリースプリング カレ アソートメント 6枚入」

ほろ苦いカカオニブ入りのダークチョコレートとクリーミーなくちどけのヘーゼルナッツ風味のミルクチョコレートのカレを詰め合わせました。

■ゴディバ アーリースプリング G キューブ

「ゴディバ アーリースプリング G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」

やわらかなグラデーションの空を背景に、優雅に咲き誇る花々や舞う小鳥たちやうさぎなど、幻想的なデザインのハート形の缶に、ミルク ブロンドソルテッドキャラメル、ミルク、ダーク、ダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレートを詰め合わせました。

「ゴディバ アーリースプリング ベア＆G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」

やわらかなグラデーションの空を背景に、優雅に咲き誇る花々や舞う小鳥たちやうさぎなど、幻想的なデザインのハート形の缶に、ミルク ブロンドソルテッドキャラメル、ミルク、ダーク、ダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレートを詰め合わせ、2026ホワイトデーシーズンのゴディバベアをセットにしました。

NEW

G キューブ ダーク ストラッチャテッラ

イタリアの人気ジェラート“ストラッチャテッラ”をイメージしたひと粒。チョコレートチップ入りのバニラムースをダークチョコレートで包みました。

■チョコレートローズ バンドルセット、チョコレートローズ バラエティセット

「チョコレートローズ バンドルセット EC限定」

3種類の限定アイテムを計10個をまとめてお買い求めいただける、ゴディバ公式オンラインショップ限定販売のバンドルセットです。ショッパーも一緒にお届けします。

※ゴディバ オンラインショップ限定

「チョコレートローズ バラエティセット EC限定」

6種類の限定アイテムをまとめてお買い求めいただける、ゴディバ公式オンラインショップ限定販売のバラエティセットです。ショッパーも一緒にお届けします。

※ゴディバ オンラインショップ限定

「チョコレートローズ バラエティセット アウトレット限定」

4種類の限定アイテムをまとめてお買い求めいただける、ゴディバアウトレットストア限定のバラエティセットです。ショッパーも付属します。

※アウトレット店限定

■商品概要

商品名：

「チョコレートローズ コレクション」

販売期間：

2026年2月16日（月）～3月31日（火）（予定）

※販売期間は店舗により異なります

取扱店：

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

ゴディバ アウトレットストア（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aOL/）

※取扱商品は店舗により異なります

※ゴディバ アウトレットストア取扱商品は「チョコレートローズ バラエティセット アウトレット限定」のみ

種類および価格（税込）：

「チョコレートローズ 限定セレクション 3粒入」／1,944円

「チョコレートローズ 限定セレクション 6粒入」／3,888円

「チョコレートローズ アソートメント 4粒入」／1,674円

「チョコレートローズ アソートメント 6粒入」／2,592円

「チョコレートローズ アソートメント 10粒入」／3,996円

「チョコレートローズ アソートメント 16粒入」／6,480円

「チョコレートローズ グランプラス 12粒入」／6,696円

「ゴディバ アーリースプリング カレ アソートメント 6枚入」／1,134円

「ゴディバ アーリースプリング G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」／1,566円

「ゴディバ アーリースプリング ベア＆G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」／5,027円

「チョコレートローズ バンドルセット EC限定」／12,474円

「チョコレートローズ バラエティセット EC限定」／12,474円

「チョコレートローズ バラエティセット アウトレット限定」／6,804円