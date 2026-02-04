niko and ...がB.LEAGUE「茨城ロボッツ」のユニフォームを初プロデュース！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げる株式会社アンドエスティHD（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）は、オフィシャルスポンサーを務める男子プロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」と協業し、2025-26シーズンの「CITY EDITION」ユニフォームを製作いたしました。

8シーズン目となる今回のデザインは、当社グループが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」プロデュースのもと、ファン・ブースター投票によって決定いたしました。2026年3月4日(水)、水戸市民会館にて選手が新ユニフォームを着用する姿を初公開するお披露目イベントを開催いたします。

■niko and ...による初のユニフォームプロデュース

アンドエスティHDグループは、サステナビリティの重点テーマの一つに「地域と成長する」を掲げ、創業の地・水戸を拠点とする「茨城ロボッツ」のメインスポンサーを2016年より務めています。過去7シーズンにわたり3rdユニフォームのデザインを手掛けており、niko and ...によるプロデュースは今回が初の試みとなります。

niko and ...は2024-25シーズンより茨城ロボッツオフィシャルグッズのプロデュースを担い、2026年春には水戸市・千波公園にてブランド初となる公園事業「niko and ... BASE（ニコアンド ベース）」のオープンを控えています。水戸にゆかりの深いブランドとして、街とチームの魅力を最大化し、地域に誇りを感じていただけるデザインを届けたいという想いから、本プロジェクトが実現しました。

■2025-26シーズン茨城ロボッツCITY EIDITIONユニフォーム produced by niko and ...

CITY EDITIONユニフォームとは、都市が持つ歴史や文化をテーマにデザインされたユニフォームです。本デザインは、創業の地・水戸と、長年応援を続ける茨城ロボッツへの想いを込めて地域の歴史やコミュニティを象徴する要素を反映した3つのデザイン案から、ファン・ブースターの皆さまの投票により決定しました。

WINGS TO VICTORY -翔べ！その翼は、勝利のために。-

デザインコンセプト：「静寂の水面と、勝利への力強い飛翔」

水戸市民の憩いの場である千波湖。今春、niko and ... がこの湖畔に新たな拠点をオープンするにあたり、地域への深い敬愛を込めてデザインをプロデュースしました。

どんな戦況でも水面のような冷静さを保ちながら、勝機を見極めて力強くはばたくチームの姿を、千波湖の美しい情景とともに描き出しています。

■ユニフォームお披露目イベント概要

開催日時：2026年3月4日(水)18:00～19:00予定 ※開催時間は変更する場合がございます。

場所：水戸市民会館 ユードムホール（中ホール）〒310-0026 茨城県水戸市泉町1丁目7番1号

参加条件：事前予約・抽選制

＜プログラム＞

・CITY EDITIONユニフォーム お披露目ファッションショー

・niko and ... デザインコンセプト解説

・ファン参加型コンテンツ ＆ 記念集合写真撮影

・選手によるハイタッチお見送り会

＜登壇者（予定）＞※当日のコンディションにより登壇者は変更する場合がございます。

左：茨城ロボッツキャプテン#3長谷川 暢 選手

右：茨城ロボッツ#25 平尾 充庸 選手

＜参加事前予約について＞

応募期間：2026年2月9日(月)正午～2月13日(金)23:59

予約条件：アンドエスティHDグループの公式WEBストア「and ST」のアプリダウンロードが必須になります。and STアプリをダウンロード後、アンドエスティチケットよりお申込みください。

予約サイト：

＜and STアプリのダウンロードがお済みでない方はこちら＞

https://go.onelink.me/lQzv?pid=event&c=202502_ibarakirobots&af_adset=lp(https://go.onelink.me/lQzv?pid=event&c=202502_ibarakirobots&af_adset=lp)

＜既にand STアプリをお持ちの方はこちら＞

https://www.dot-st.com/cp/st_ticket_booking

※当選した方にのみ、2月17日(火)にand STにご登録されているアドレスへご連絡いたします。

※当日券はご用意していませんので、予めご了承ください。

※参加券はお申込みいただいた本人のみが有効となります。転売や譲渡が発覚した場合はイベントへのご参加をお断りいたします。

※その他詳細は、アンドエスティHDの公式X、及びアンドエスティチケットに記載の【注意事項】を必ずご確認ください。

■アンドエスティHD presents 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26SEASON B1リーグ戦 茨城ロボッツ vs 千葉ジェッツ」について

試合概要

冠試合日時：１.3月14日（土）15:05～ / ２.3月15日（日）15:05～

対戦相手：千葉ジェッツ

開催場所：アダストリアみとアリーナ （茨城県水戸市緑町2-3-10）

1．先着4,000名限定！「WINGS TO VICTORY」ロゴ入りオリジナルメッシュトートを来場者限定プレゼント

今回の冠協賛を記念して、来場者を対象にユニフォームのデザインテーマである「WINGS TO VICTORY」がプリントされたオリジナルメッシュトートバックを各日4,000名さまに配布します。中身が見えるメッシュ素材のため、お気に入りの応援グッズを入れて自分らしくお楽しみいただける仕様になっています。 3月14日（土）・15日（日）の試合会場でしか手に入らないアイテムです。

２.オリジナル応援フリンジバンドを作って、チームを応援しよう！

アンドエスティHDの特例子会社WeOurと、北水会グループのもくせい（特別養護老人ホーム／救護施設）とが共同製作した「応援フリンジバンド」を完成させるワークショップです。参加者は、3rdユニフォームの意匠に基づいた黒・白2種のロゴテープから好みの1色を選び、本体へ結びつける仕上げ作業を体験できます。本グッズは、お子さまからご年配の方まで、腕を振るだけで簡単に音と動きで応援を楽しめる仕様となっており、完成後はそのまま試合観戦で使用可能です。

※本グッズには、当社グループのアダストリアより発生した残布を使用し、アップサイクルに取り組んでいます。



■茨城ロボッツについて

茨城ロボッツは、B.LEAGUE B1に所属し水戸市・つくば市を中心に茨城県内全域をホームタウンとして活動するプロバスケットボールクラブです。 クラブ発祥の地・つくば市が「ロボットの街」を推進していることから、チーム名は「ロボッツ」とし、テクノロジーを軸に近未来の世界観を志向しています。 「スポーツで夢・誇り・活力を生み出し、地方創生のモデルをつくる」というミッションを掲げ、地域や企業、県内20自治体と取り組むCSR活動「M.HOPE」や飲食事業、施設開発等で持続可能な地域社会を目指し推進しユニークなまちづくりに積極的に取り組んでいます。2026年開始のB.LEAGUEのプレミアリーグ「B.PREMIER」のライセンスを獲得し、参入予定です。

＜Webサイト＞ https://www.ibarakirobots.win/

＜X＞https://twitter.com/ibarakirobots/

＜You Tube＞https://www.youtube.com/@robotstvchannel9834

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/ibarakirobots/



■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official