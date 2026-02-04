【フジテレビ】2026年F1(TM)︎全24戦、金曜日から決勝まで熱く実況 サッシャ氏がFODでF1(TM)︎全戦の実況を担当 新料金プラン「FOD F1(TM)︎プラン」の詳細を公開

株式会社フジテレビジョン申し込みページURL：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register(https://fod.fujitv.co.jp/f1/register)

株式会社フジテレビジョン（以下、フジテレビ）は、2026年より日本国内独占放送・配信を行う「Formula 1(R)」において、実況者として長年にわたり厚い信頼を得ているサッシャ氏が、2026年シーズンのFODでのF1(TM)︎配信において実況を担当することをお知らせいたします。

サッシャ氏は、2026年シーズンに開催されるF1(TM)︎全24戦において、金曜日のフリー走行から日曜日の決勝まで、FODで配信される各セッションの実況を担当いたします。FODならではの視点と臨場感で、F1(TM)︎の魅力を余すところなくお届けします。

また、フジテレビは本日２月４日（水）より、FOD内に専用の申し込みページをオープンし、２月26日（木）より提供を開始する新料金プラン「FOD F1(TM)︎プラン」の詳細を公開いたしました。

「FOD F1(TM)︎プラン」は、視聴スタイルやニーズに応じて選べる３つのコースを用意しています。いずれのコースも、日本語実況・解説付きでF1(TM)︎全セッションをライブおよび見逃し配信（配信終了後30日間）で視聴できるほか、FODプレミアムの全コンテンツをあわせてお楽しみいただけます。ドラマ、映画、バラエティに加え、SUPER FORMULA全戦のライブ配信や、モータースポーツ誌を含む雑誌読み放題も含まれます。FOD F1(TM)︎プランでは、サッシャ氏による実況音声に加え、フジテレビNEXTの実況・解説音声（解説：川井一仁氏）を選択できる仕様となっており、視聴者の好みに応じたF1(TM)︎観戦が可能です。

プロコースおよびチャンピオンコースでは、F1(TM)︎公式配信サービス「F1(R) TV」へのアクセス権が付与された専用アカウントを新たに作成し、FODアカウントと連携します。これにより、日本国内からのアクセス制限なく、F1(R) TVを通じて、オンボードカメラ映像やチームラジオ、各種データ映像など、世界基準の視聴体験をお楽しみいただけます。

※F1(R) TVで提供される各種機能・サービス内容は、当該アカウントにおいて利用可能なF1(R) TVの提供条件に準じます。

スターターコース（月額3,880円・税込）は、F1(TM)︎全セッションを日本語実況で楽しみたい方に向けたエントリープランです。

プロコース（月額4,900円・税込）は、日本で初めてF1(TM)︎公式配信サービス「F1(R) TV Pro」へのアクセス権が付与される専用アカウントを新たに作成し、FODアカウントと連携。F1(R) TVを通じてオンボードカメラ映像やチームラジオを利用可能。さらにF2(TM)︎・F3(TM)︎・F1 ACADEMY(TM)︎に加え、過去50年のレースアーカイブ映像も視聴可能に。

チャンピオンコース（月額5,900円・税込）は、最上位の「F1(R) TV Premium」へのアクセス権が付与される専用アカウントを新たに作成し、FODアカウントと連携。F1(R) TVを通じて4K HDRの高画質や最大4画面のマルチビューおよび最大6台の同時視聴に対応。

３月の開幕に先駆け、バーレーン・インターナショナル・サーキットで開催される『2026 FORMULA 1(R) プレシーズンテスト』をフジテレビNEXTの実況・解説陣で配信いたします。配信日程は２月11日（水）～13日（金）、および２月18日（水）～ 20日（金）です。本テストに限り、新プランへの加入は不要で、既存のFODプレミアム会員であれば追加料金なしでご視聴いただけます。

なお、本プレシーズンテストは期間限定配信となります。FODプレミアムのみの契約では、2026年シーズンのF1(TM)︎全24戦は視聴できませんのでご注意ください。

「FOD F1(TM)︎プラン」には、FODプレミアム（月額1,320円・税込）のサービス内容が含まれています。そのため、現在FODプレミアムをご利用中のお客様がFOD F1(TM)︎プランへ移行される場合は、二重課金を防ぐため、FOD F1(TM)︎プラン登録後に既存のFODプレミアム契約を解約していただく必要があります。

なお、FODプレミアムのみの契約では、プレシーズンテストを除き、2026年シーズンのF1(TM)︎レース本編は視聴できませんのでご注意ください。

コメント

◆サッシャ（F1(TM)︎実況歴10年／モータースポーツ実況歴13年）

「この度、FODにてF1(TM)︎全戦の実況を担当させていただくことになりました。このような素晴らしい機会をいただけたことに、心から感謝しています。ドイツで生まれた私にとって、F1(TM)︎は物心ついた頃から50年にわたり、人生の中心にあり続けてきた存在です。1987年からフジテレビのF1(TM)︎中継に胸を躍らせ、エンジン音とともに時代を生きてきました。そして今、10年間の実況経験を携えて、FODという新たな舞台で再びF1(TM)︎と向き合えることに、興奮しております！世界最高峰のスピード、極限の駆け引き、そして一瞬で運命が変わるドラマ――そのすべてを、観ている皆さんと同じ熱量で、同じ目線で、全身全霊で伝えていきます。F1(R) TVとの連動により、F1(TM)︎の奥深さと臨場感はさらに進化します。「観る」から「没入する」へ。FODだからこそ体験できるF1(TM)︎を、ぜひ一緒に味わってください。

みんなでFODで、Lights Out！」

概要

◆「FOD F1(TM)︎プラン」

「FOD F1(TM)︎プラン」は、2026年シーズンのF1(TM)︎全24戦・全セッション（フリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝）を、日本語実況・解説付きでライブ配信および見逃し配信（配信終了後30日間）にて提供する専用プランです。

スターター、プロ、チャンピオンの３コースを用意しており、いずれのコースにもフジテレビ公式動画・電子書籍配信サービス「FODプレミアム」の全コンテンツが含まれます。ドラマ、映画、バラエティに加え、SUPER FORMULA全戦のライブ配信や、モータースポーツ誌を含む雑誌放題もお楽しみいただけます。

プロコースおよびチャンピオンコースでは、F1(TM)︎公式配信サービス「F1(R) TV」へのアクセス権が付与された専用アカウントを新たに作成し、FODアカウントと連携することでF1(R) TVを通じて各種機能をご利用いただけます。

URL：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register

※F1(TM)︎を視聴するには「FOD F1(TM)︎プラン」への加入が必要となります。

※一部の環境では、サービス開始前に関連情報が表示される場合があります。

※各機能の提供開始タイミングは順次となる場合があります。

◆『2026 FORMULA 1(R) プレシーズンテスト』

FODでは、2026年シーズン開幕に先駆けて開催される『2026 FORMULA 1(R) プレシーズンテスト』をフジテレビNEXTの実況・解説陣で配信します。

【配信日程（日本時間）】

・2月11日（水）～13日（金） 各日 23:50～25:10（ライブ配信、見逃し配信）

・2月18日（水）～20日（金） 各日 15:50～25:10（ライブ配信、見逃し配信）

本テストに限り、既存のFODプレミアム会員であれば追加料金なしで視聴可能です。

URL：https://fod.fujitv.co.jp/title/718c

※FODプレミアム ライトコースの方、FODチャンネルfor Prime Videoにご登録中の方はご視聴いただけません。

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

※FODプレミアムのライブ配信とは推奨動作環境が異なります。

※FODプレミアムのみの契約では、2026年シーズンのF1(TM)︎全24戦は視聴できません。

◆FOD

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

URL：https://fod.fujitv.co.jp/

About Formula 1(R)

Formula 1(R) racing began in 1950 and is the world’s most prestigious motor racing competition, as well as the world’s most popular annual sporting series. Formula One World Championship Limited is part of Formula 1(R) and holds the exclusive commercial rights to the FIA Formula One World Championship(TM). Formula 1(R) is a subsidiary of Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) attributed to the Formula One Group tracking stock. The F1 logo, F1 FORMULA 1 logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB and related marks are trademarks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.