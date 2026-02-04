2.5次元アイドルグループ「いれいす」ソロアルバム、-hotoke-『ほとけのあるばむ2!!』・If『BLUEPRINT』を本日同時発売

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」メンバーの-hotoke-・Ifのソロアルバム『ほとけのあるばむ2!!』（-hotoke-）『BLUEPRINT』（If）を本日2026年2月4日（水）に同時リリースいたしました。メンバーそれぞれの個性と表現力に光を当てる2ndソロアルバムの第5弾・6弾となる-hotoke-・Ifのソロアルバムは、それぞれの世界観を濃密に描き出した作品に仕上がっております。さらに、両名のソロアルバム発売を記念し、2026年2月22日（日）には豊洲PITにて両名のソロワンマンライブを開催いたします。

-hotoke- 2ndソロアルバム『ほとけのあるばむ2!!』“ありのまま”を肯定する、

「好き」を好きって言える魔法。

本作は、-hotoke-自身が昔から好きだったものや、大切にしてきた感覚を、水色の世界観にぎゅっと詰め込んだ“宝石箱”のような一枚となっています。背伸びをしたり、無理に格好つけたりするのではなく、「好きなものを好きと言っていい」「ありのままで世界を楽しんでいい」。そんな想いを音楽に乗せて届けたいという気持ちから、本アルバムは制作されました。日常の中でふと立ち止まったとき、自然と肩の力を抜いてくれるような作品に仕上がっています。

アルバムリード曲「スイスイ」は、作詞・作曲をChinozoが担当しています。爽やかでポップ、かつ透明感のある電子サウンドの中に、「もう少し楽をしてもいい」「なんとかなるよ、なむなむです」といった、優しく背中を押してくれるメッセージが込められています。今の自分と、聴いてくれる人たちが一緒に“今”を泳いでいけたらという想いから生まれた楽曲であり、かわいらしさと前向きさを併せ持つ、本作を象徴する一曲です。また、水色や宝石といったモチーフには、ありふれた日常や少し不器用な気持ちの中にも、確かな輝きと価値が存在しているのだというメッセージが込められています。好きなものを発信し続けることが、誰もが“好き”を大切にできる世界につながると信じて、本アルバムは届けられます。このアルバムに関して-hotoke-は、「収録された楽曲たちが、聴く人の毎日をほんの少し明るく照らし、共に「スイスイ」と前へ進んでいくきっかけになることを願っています。」と語っています。

If 2ndソロアルバム『BLUEPRINT』努力の軌跡が、誰かの背中を押す“設計図”

本作は、If自身の経験と想いをもとに制作された、等身大の応援歌を詰め込んだアルバムとなっております。本アルバムおよびリード楽曲の制作にあたっては、「リスナーを勇気づけること」「背中を押すこと」「応援し、寄り添うこと」を大きなテーマとして掲げています。過去の楽曲も含めたセットリストを意識しながら、これまで歩んできた道のりと、これから進んでいく未来の両方を見据えた作品構成となっています。

Ifは、今回のアルバムに関して「自分は陰気で内気だった過去の自分を今も否定することなく抱え続けています。日本武道館のステージに立つという夢を叶えた今も、その過去が消えることはありません。しかし、その自分を背負ったまま努力を続けることで、誰かに幸せを届けられる存在でありたいという想いが、本作の根底に流れています。」と語っています。さらに、リード曲「一等賞」には、「僕も頑張るから、君も一緒に頑張ろう」という、Ifからのまっすぐなメッセージが込められています。

『BLUEPRINT』というタイトルが示す通り、本作は、これからも努力を続けていくための“設計図”であり、言葉の美しさに定評のあるハヤシケイの表現とも共鳴しながら、過去作とは異なるベクトルで、Ifならではのリアルな応援歌が描かれています。特別ではない自分だからこそ努力し、その積み重ねが誰かの力になる。『BLUEPRINT』は、そんなIfの生き方そのものを映し出し、聴く人の心を照らしながら、明日へ踏み出す勇気を与える一枚となっています。

■-hotoke- 2ndソロアルバム『ほとけのあるばむ2!!』詳細

発売日：2月4日（水）

価格：2,750円（税込）

封入特典：ランダムトレーディングカード

（全4種のうち1種）

※絵柄はお選びいただけません。

※全絵柄「-hotoke-」のイラストを使用しております。

《Track List》

1.スイスイ

2.LARETERU

3.キュートアグレッション

4.AM5:00

5.アストレア

6.星空列車

7.Gloria

8.メンヘラホイホイ -hotoke- ver.

■If 2ndソロアルバム『BLUEPRINT』詳細

発売日：2月4日（水）

価格：2,750円（税込）

封入特典：ランダムトレーディングカード

（全4種のうち1種）

※絵柄はお選びいただけません。

※全絵柄「If」のイラストを使用しております。

《Track List》

1.一等賞

2.Blue Rose

3.スクリーンの向こう側

4.Regret

5.No Limits

6.アルティメット怠惰マン

7.ありがとうの軌跡

8.Just Keep the Faith If ver.

■購入特典・同時購入特典について

各アルバムをご購入いただいたお客様には、いれいす公式オンラインストア（いれいすとあ）のA3ポスターや、アニメイトの複製サイン&コメント入りクリアカード、Amazon複製サイン入りメガジャケ、セブンネットのアクリルチャームなど、法人別特典をご用意しております。また、対象店舗にて「りうら×ないこ」「初兎×悠佑」「-hotoke-×If」の組み合わせで2枚同時購入いただくと、該当メンバーのソロアザージャケットセットをお渡しいたします。

詳細は特設サイトをご確認くださいませ。

特設サイト：https://2nd-solo.ireisu.com/

■If・-hotoke-ソロライブ詳細

2ndソロアルバムのリリースを記念し、2026年2月22日（日）豊洲PITにて、If・-hotoke-それぞれのソロワンマンライブを開催いたします。昼公演には、Ifによる「If 2ndワンマンライブ -READY TO BLOOM-」を開催します。“咲く準備はできている”というタイトルが示す通り、これまで積み重ねてきた努力を糧に、次のステージへと踏み出すIfの現在地をお届けいたします。さらに、夜公演では、-hotoke-による「2ndワンマンライブ 転生したらSSR水色天使でライブクエストきんきゅう発生！？ ～君の"好き"と"笑顔"でぼくはさいきょうになれるんだ～」を開催します。独自のユーモアと世界観を全面に押し出したタイトルそのままに、音楽、演出、物語性が融合した“水色の冒険譚”をお届けいたします。

■いれいすとは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/99_1_8b54a748d46416b28bcd9f5d0d883475.jpg?v=202602041251 ]

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

メンバー

＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら

＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/99_2_24c06cc74c48bed0e5914502853ac169.jpg?v=202602041251 ]