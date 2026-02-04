歌役者 9Lana、妖しく踊るビートに乗せたラップナンバー「ヨフケノパレエド」本日リリース！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

歌役者9Lanaが、新曲「ヨフケノパレエド」を本日配信リリースした。

(配信リンク：https://9lana.lnk.to/MidnightParade)

本作は、9Lanaの独特で怪しげなリズム感に、海外からも高い評価を受ける超絶ラップスキルが際立つ、まさに“9Lanaらしさ”が凝縮された一曲に仕上がっている。前作「Only Way」に続き、今作でも9Lana自身が作詞に参加。誰に何を言われようと「自分が好きなことを貫く」というストレートなメッセージを軸に、夜な夜な人形たちがひそかに踊り狂う--ミステリアスで少し不穏な物語として描かれる歌詞世界が印象的だ。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ヨフケノパレエド Music Vide : https://youtu.be/_zJQAEdwJ9g

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

また、ミュージックビデオが2月6日（金）21時にプレミア公開されることも発表された。

すでに公開されているティザー映像には、「トゥットゥルーって言ってるのかわいい」「怖い系？の雰囲気めっちゃいい!!」「I’m waiting for it」など、国内外から多数のコメントが寄せられており、注目度の高さがうかがえる。本日公開されたサムネイルビジュアルも、楽曲の世界観と強くリンクしており、どのような映像作品になるのか期待が高まる。

海外でも評価されるラップスキルに加え、センテンスごとに180度表情を変える変幻自在なボーカル表現も、本作の大きな聴きどころのひとつ。

2026年第一弾となる今作を皮切りに、今年も精力的なリリースを予定している9Lana。さらなる進化と成長を、ぜひ楽しみにしてほしい。

ヨフケノパレエド

▼ヨフケノパレエド

Lyrics：9Lana／Tana.H

Music：Tana.H／Marchin

配信リンク：https://9lana.lnk.to/MidnightParade

▼９Lana Profile

歌役者9Lana。

9つの声質を操るカメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したと思わせるほどの、“声”のコントロールは絶品。」。その中でも９Lana特有の「がなり声」は特に定評がある。2023年から自身オリジナル曲「右ポケット」「BALALAIKA」「GAME」の3曲を立て続けに配信リリースし2024年4月に大人気アニメのエンディングテーマを担当する形でメジャーデビューを果たす。その後着実にリリースを重ね、2025年3月には韓国の歌い手「AKUGETSU」とのコラボ楽曲「MONOLOG」をリリースし活動の幅を世界に広げつつある。特に、内緒のピアスのカバー曲「プロポーズ」ではビルボードジャパンソングスにランクインするなど海外で高い評価を受けている。

▼9Lana Official

HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/

TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc

X：https://x.com/9Lana2?s=20

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw

Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/

9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/