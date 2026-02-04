静岡発アイドルグループ＜fishbowl＞がホームゲームに初来場

静岡ブルーレヴズ株式会社

3月1日(日)に開催されるNTTリーグワン 2025-26第10節LTS presents よつばマッチデー 静岡ブルーレヴズvs 東京サントリーサンゴリアス(https://www.shizuoka-bluerevs.com/game/info/176)に、静岡発のアイドルグループ fishbowl(フィッシュボウル)(https://fishbowl.jp/)が来場します。fishbowlは、メンバー全員が静岡県出身のアイドルグループ。静岡の企業・自治体と“応援し合う関係”を築く独自の取り組みを行い、地域に根ざした活動を続けています。

当日は、スタジアム内でのステージイベントを実施するほか、来場者プレゼントとして配布される「青援メッセージタオル」を、fishbowlメンバーから直接お渡しする80名限定の＜お渡し会＞も実施予定です。 “静岡”のスポーツ×エンタメのローカルコラボレーションを取材・報道いただけますと幸いです。

fishbowl（フィッシュボウル）

メンバー全員が静岡県出身。fishbowl（フィッシュボウル）とは「金魚鉢」という意味で、「金魚」のような形に見えるといわれる静岡県すべてを包み込めるアイドルになれるようにということで名付けられた。静岡の企業や自治体がお互いを応援しあうという目的で、応援企業/応援自治体に就任する珍しい取り組みを行っている。

プロデューサーは「FRUITS ZIPPER」「虹のコンキスタドール」「きゅるりんってしてみて」等様々なアイドルに楽曲を提供するヤマモトショウ。

fishbowlよりコメント

「静岡発アイドルグループfishbowlです。ミニライブや来場者プレゼントで参加させていただきます！みんなで静岡ブルーレヴズを応援しよう！」

ステージ出演概要

※実施時間は変更になる可能性がございます

※観覧整理券配布の予定はございません

※混雑時には観覧エリアへの入場を制限する場合がございます

fishbowl初来場記念 来場者プレゼントお渡し会