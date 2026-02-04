ワッツ、藤本美貴さんとコラボしたサステナブルアイテムを販売開始

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,900店舗以上を運営する株式会社ワッツ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平岡史生）は、タレントの藤本美貴さんとのコラボレーション企画第7弾として、環境に配慮した素材を取り入れたキッチン・ランドリーアイテム「ECUNE（エキュネ）」シリーズを2026年2月4日(水)より、全国の取扱店舗およびオンラインショップにて販売開始します。

◆企画概要

株式会社ワッツは、3児の母でありタレントとして幅広く活躍中の藤本美貴さんとのコラボレーション企画第7弾として、環境に配慮した素材で作られた「ECUNE（エキュネ）」シリーズを販売します。

「暮らしになじむ、エコ習慣」をコンセプトにした本シリーズは、毎日の暮らしの中で使うアイテムを選ぶ際に、地球や環境に配慮した素材のものを選ぶことで、無理なく自然にサステナブルを取り入れられるのが特長です。

藤本さん監修のもと、日々の暮らしに取り入れやすいカラーリングとデザイン性が光るラインアップとなっています。

◆特長

本シリーズは、「選ぶだけで気軽にエコを取り入れる」ことをテーマに、毎日の生活にもなじむカラーやラインアップを取り揃えました。

- セルロースやヘチマなどの天然素材や、使用済みプラスチックの再利用、リサイクルコットンなどの再生素材など環境に配慮した素材を使用- 洗ったり、拭いたりすることで繰り返し使える- 色やかたちにこだわり、おしゃれに使えるデザイン- 廃棄後も土に還りやすく、有害物質が出にくい

一例：・ナチュラルスポンジ（3個セット）

セルロースとヘチマのコンビ素材のスポンジ。

やわらかで泡立ちのよいセルロースと、丈夫で少し硬さのあるヘチマの2つの面を使い分けることができます。少量の洗剤でも泡立ちやすく、ヘチマの面で焦げ付きなどを優しく洗い落せます。

プラスチック素材のスポンジから置き換えることで、環境への配慮につながります。

・PEVAマルシェバッグ

毎日のお買い物で使えるマルシェバッグは、EVAの中でも特に環境に配慮した素材であるPEVAを使用。水洗い、水拭きが可能で、バッグの中が汚れても簡単にお手入れができ、繰り返し使うことができます。

塩素をふくまない素材で作られているため、燃やしても有害なガスが出にくく、廃棄時にも配慮した製品です。

・コットンランドリーバッグ

天然コットン100％のランドリーバッグ。

巾着型なのでお子様でも出し入れがしやすく、外出や旅行の荷物整理に使用し、帰宅後にそのまま洗濯するなど、生活に取り入れやすいのが特長です。

無漂白の優しい色合いが暮らしになじみます。

◆ラインアップ

キッチンシリーズ- ワッフルコットンディッシュクロス- リサイクルマイクロクロス（3枚セット）- ナチュラルスポンジ（3個セット）- 落ちわたふきん（3枚セット）- ココヤシファイバー（10枚セット）- PEVAマルシェバッグ（乳白・ベージュ）- EVAポーチ- EVAマルシェバッグ（イエロー・グリーン）ランドリーシリーズ- コットンランドリーバッグ（S／L 2枚セット、M 2枚セット）- オーガニックコットン ハンドタオル・フェイスタオル・ハーフバスタオル- 晴雨兼用コンパクト折りたたみ傘（グレー・ブラウン）

◆藤本美貴さんからのコメント

ブランド名のECUNEには、ECO（環境に優しく）、NEW（新しい発見）、NATURE（自然に無理なく）という思いが込められています。

サステナブルというと難しく聞こえるかもしれませんが、商品を選ぶときに”地球にいいものを選んでみる”という選択を持つだけでも、毎日の生活に簡単に取り入れられることを知っていただきたいです。

◆販売チャネル

- 全国の「Watts」店舗にて販売 ※一部取り扱いの無い店舗もございます。- オンラインショップ

ワッツ100均オンラインショップにて販売します。 24時間365日注文可能で、1個からのご注文に対応しています。 また、「店舗受取サービス」もご利用可能です。

ワッツオンラインでコラボ詳細を見る :https://watts-online.jp/blogs/special/fujimotomiki-collaboration7

また、ワッツでは店舗やオンラインショップでのお買い物がより便利になる公式アプリをご用意しています。

商品の検索や詳細確認がかんたんにできるだけでなく、アプリへのログインや来店でポイントがたまり、オンラインショップで使えるクーポンと交換できます。

App Storeからダウンロード :https://apps.apple.com/jp/app/id1618705348?mt=8

Google Playからダウンロード :https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app1C4ED986&hl=ja

◆藤本美貴さんのプロフィール

1985年2月26日生まれ、北海道出身。 2002年、1stシングル「会えない長い日曜日」でソロ歌手としてCDデビューし、2003年には「モーニング娘。」に6期メンバーとして加入。 2009年ハロプロ卒業後は、夫の庄司智春さんとの結婚生活や育児と並行しながら、商品プロデューサー・ファッションモデル・司会・コメンテーターとして幅広く活動。 2012年に第一子となる長男、2015年に長女、2020年に次女を出産し、現在3児の母として活躍中。 Youtubeチャンネル「ハロー！ミキティ」は登録者63万人を超える人気チャンネルとなっている。

◆株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ファッション雑貨の「BuonaVita（ブォーナビィータ）」「Tokino:ne（ときのね）」、ディスカウントショップ「リアル」を全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

◆会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役社長：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

◆関連リンク

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショップ https://watts-online.jp/

ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/

公式Instagram（ワッツ公式） https://www.instagram.com/watts_100/

公式Instagram（オンラインショップ）https://www.instagram.com/watts_onlineshop/

公式X（旧Twitter） https://x.com/watts_100

公式TikTok https://www.tiktok.com/@watts_100

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@WattsTube

ワッツコラム https://www.watts-jp.com/column/