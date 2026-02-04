株式会社磁気研究所「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」出展
株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、2026年2月4日(水)～6日(金)に開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展することをお知らせいたします。
弊社のベストセラー製品から今年販売開始された新商品まで、多数の注目アイテムをご用意いたしました。是非、弊社ブースまでお越しください。
磁気研究所ブース：東6ホール T27-22（デジタルガジェット＆デバイスフェア）
「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」詳細
公式サイト：https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/
日時：2026年 2月4日(水)、5日(木)、6日(金) 10：00～18：00 ※6日のみ10：00～17：00
会場：東京ビッグサイト（東4～8ホール、西1～4ホール、アトリウム、南1～2ホール）
〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1
アクセス詳細はこちら→https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/access.htm
入場：無料
※招待状/入場用QRのご請求受付は、終了いたしました。
招待状等をお持ちでない方は、当日、会場にて登録受付が可能でございます。
お名刺をご持参の上、ご来場ください。
株式会社磁気研究所とは
株式会社磁気研究所は、日本一の電気街である秋葉原で生まれ、フロッピーやディスクなど記録メディアのパイオニアとして成長し続けてきました。現在では、スマートフォンをより快適にするモバイルバッテリーやUSBメモリ、充電アクセサリーなど、多彩なデジタル製品も展開。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、現代のライフスタイルに欠かせない製品を開発・販売を行っています。これからも、お客様の「欲しい」に応える製品を生み出し、デジタルライフをより楽しく、快適にするお手伝いをしてまいります。
▼公式サイト
https://www.mag-labo.com/
▼公式ショッピングサイト FLASH STORE
https://flashstore.jp/
▼公式Amazon FLASH STORE
https://x.gd/nOrdh
▼公式楽天ショップ FLASH STORE
https://www.rakuten.ne.jp/gold/flashstore/
会社概要
会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)
設立 ：1979年7月
資本金 ：1億円
代表者 ：代表取締役 齋藤邦之
従業員数 ：120名
事業内容 ：デジタル家電およびパソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン
HP：https://www.mag-labo.com/