『マイナビ presents The Performance』ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZが出演決定！ATEEZはザパフォ史上初2夜連続ヘッドライナーとして登場！
4月11日(土)出演アーティスト
4月12日(日)出演アーティスト
■累計11万人を動員したグローバルミュージックフェスティバルが今年も開催！ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZの3組が追加出演決定！！
2024年4月に初めて開催以来累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。待望の追加出演アーティストとして、ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZの出演が決定いたしました。
昨年、圧倒的なパフォーマンスで観客を熱狂させたATEEZは、当初発表されていた4月12日(日)に加え、新たに4月11日(土)の出演も決定。2月6日(金)に新アルバムのリリースを控え、さらなる注目を集める彼らが、本イベント史上初となる2日間連続のヘッドライナーとして、両日のクライマックスを飾ります。世界を席巻する彼らがKアリーナ横浜のステージでどのような新たな歴史を刻むのか、2夜連続で繰り広げられる、世界基準の“本物のパフォーマンスに期待が高まります。
また、同じく4月11日(土)には、BMSGが送り出す新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELが決定。『The Performance Zero 2024』での圧巻のステージを見せ、昨年、本公演への切符を掴み取った彼らが、今年、グループ初の全国アリーナツアー発表という勢いそのままに再びThe Performanceのステージに降臨。磨き上げられた表現力と卓越したパフォーマンスをお見逃しなく！
4月12日(日)に出演するTHE JET BOY BANGERZは、4.8万人が参加したLDH史上最大規模のオーディション『iCON Z』の熾烈な戦いを勝ち抜いた10人組ダンス＆ボーカルグループ。7名のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に所属する現役のDリーガー、さらにボーカルには「DEEP SQUAD」のメンバーとしても活動する実力者を擁す。日本でもトップクラスのダンススキルと圧倒的なパフォーマンス力を誇るTHE JET BOY BANGERZのステージは必見！
＜チケット情報＞
■2月4日(水)12:00より、第3弾解禁アーティストのFC先行受付を開始！
FC先行受付(抽選)：2月4日(水)12:00～2月8日(日)23:59
詳細は各オフィシャルHPをご確認ください。
●ATEEZ：https://ateez-official.jp/
●MAZZEL：https://mazzel.tokyo/
※MAZZELのFC先行受付は2月5日(木)より開始となります
●THE JET BOY BANGERZ：https://tjbb.exfamily.jp/
■2月4日(水)12:00より、チケットぴあにてオフィシャル2次先行(抽選)受付を開始！
オフィシャル先行受付(抽選)：2月4日(水)12:00～2月8日(日)23:59
詳細はチケットページをご確認ください。
チケットページ：https://w.pia.jp/t/theperformance/
チケット代：
4月10日(金)：全席指定：13,000円(税込)
4月11日(土)・12日(日)：全席指定：14,000円(税込)
アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円(税込) ※アリーナ前方エリア
＜公演概要＞
■公演名称：『マイナビ presents The Performance』
■開催日時：2026年4月10日(金)・11日(土)・12日(日)
■開催場所：Kアリーナ横浜
■開場 / 開演：
4月10日(金) 17:00 / 18:30
4月11日(土)・12日(日) 15:30 / 17:00
■チケット代：
4月10日(金)：全席指定：13,000円(税込)
4月11日(土)・12日(日)：全席指定：14,000円(税込)
アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円(税込) ※アリーナ前方エリア
■出演者（五十音順）：
4月10日(金)：RIIZE and more…
4月11日(土)：EVNNE / ATEEZ / SUPER★DRAGON / VERIVERY /
MAZZEL / RIIZE / ROIROM
4月12日(日)：aoen / ATEEZ / NCT WISH / xikers /
THE JET BOY BANGERZ / Hearts2Hearts and more…
■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂
■制作：テレビ朝日ミュージック
■運営：ぴあ
■特別協賛：マイナビ
■協賛：みずほ銀行
■協力：M:ZINE / BREAK OUT
■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)
■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/
■オフィシャルSNS X：https://x.com/performance__pr
■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance
#ザパフォ
＜問い合わせ先＞
イベントについて：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)