『マイナビ presents The Performance』ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZが出演決定！ATEEZはザパフォ史上初2夜連続ヘッドライナーとして登場！

4月11日(土)出演アーティスト

4月12日(日)出演アーティスト

■累計11万人を動員したグローバルミュージックフェスティバルが今年も開催！ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZの3組が追加出演決定！！


2024年4月に初めて開催以来累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。待望の追加出演アーティストとして、ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZの出演が決定いたしました。




昨年、圧倒的なパフォーマンスで観客を熱狂させたATEEZは、当初発表されていた4月12日(日)に加え、新たに4月11日(土)の出演も決定。2月6日(金)に新アルバムのリリースを控え、さらなる注目を集める彼らが、本イベント史上初となる2日間連続のヘッドライナーとして、両日のクライマックスを飾ります。世界を席巻する彼らがKアリーナ横浜のステージでどのような新たな歴史を刻むのか、2夜連続で繰り広げられる、世界基準の“本物のパフォーマンスに期待が高まります。




また、同じく4月11日(土)には、BMSGが送り出す新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELが決定。『The Performance Zero 2024』での圧巻のステージを見せ、昨年、本公演への切符を掴み取った彼らが、今年、グループ初の全国アリーナツアー発表という勢いそのままに再びThe Performanceのステージに降臨。磨き上げられた表現力と卓越したパフォーマンスをお見逃しなく！




4月12日(日)に出演するTHE JET BOY BANGERZは、4.8万人が参加したLDH史上最大規模のオーディション『iCON Z』の熾烈な戦いを勝ち抜いた10人組ダンス＆ボーカルグループ。7名のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に所属する現役のDリーガー、さらにボーカルには「DEEP SQUAD」のメンバーとしても活動する実力者を擁す。日本でもトップクラスのダンススキルと圧倒的なパフォーマンス力を誇るTHE JET BOY BANGERZのステージは必見！




＜チケット情報＞


■2月4日(水)12:00より、第3弾解禁アーティストのFC先行受付を開始！

FC先行受付(抽選)：2月4日(水)12:00～2月8日(日)23:59


詳細は各オフィシャルHPをご確認ください。


●ATEEZ：https://ateez-official.jp/


●MAZZEL：https://mazzel.tokyo/


※MAZZELのFC先行受付は2月5日(木)より開始となります


●THE JET BOY BANGERZ：https://tjbb.exfamily.jp/



■2月4日(水)12:00より、チケットぴあにてオフィシャル2次先行(抽選)受付を開始！


オフィシャル先行受付(抽選)：2月4日(水)12:00～2月8日(日)23:59


詳細はチケットページをご確認ください。


チケットページ：https://w.pia.jp/t/theperformance/　



＜公演概要＞


■公演名称：『マイナビ presents The Performance』


■開催日時：2026年4月10日(金)・11日(土)・12日(日)


■開催場所：Kアリーナ横浜


■開場 / 開演：


　4月10日(金) 17:00 / 18:30


　4月11日(土)・12日(日) 15:30 / 17:00


■出演者（五十音順）：


　4月10日(金)：RIIZE　 and more…


　4月11日(土)：EVNNE / ATEEZ / SUPER★DRAGON / VERIVERY /


　　　　　　　　　MAZZEL / RIIZE / ROIROM　


　4月12日(日)：aoen / ATEEZ / NCT WISH / xikers /


　　　　　　　　　THE JET BOY BANGERZ / Hearts2Hearts　 and　more…


■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂


■制作：テレビ朝日ミュージック


■運営：ぴあ


■特別協賛：マイナビ


■協賛：みずほ銀行


■協力：M:ZINE / BREAK OUT


■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)


■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/


■オフィシャルSNS　X：https://x.com/performance__pr


■オフィシャル推奨ハッシュタグ　#マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance


　　　　　　　　　　　　　　　　#ザパフォ




＜問い合わせ先＞


イベントについて：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)