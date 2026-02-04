シネスイッチ銀座公開決定！予告映像解禁！先行上映にて出演者と監督舞台挨拶決定！ＢＳ朝日ドキュメンタリー「カルテットという名の青春」映画化

株式会社ＢＳ朝日「カルテットという名の青春」２０２６年４月３日(金) シネスイッチ銀座ほか全国順次公開２月６日（金）～１９日（木）Stranger（東京・菊川）にて先行上映写真左から宮田大（チェロ）、植村太郎（ヴァイオリン）、原麻理子（ヴィオラ）、佐橘マドカ（ヴァイオリン）

若くして才能を認められた４人の音大生が、ジュピター・カルテット・ジャパンを結成。弦楽四重奏団として猛練習を重ね、“日本若手最高のカルテット”と呼ばれるまでに成長。最難関のミュンヘン国際音楽コンクールに挑戦するが、結果は、落選だった。大きな挫折を経て、“世界”に通用する音楽を求めて始まった４人の旅を、およそ４年、海をも越え、カメラが追った。そこには、情熱をかけてひとつのことに打ちこむ若者たちの、笑顔と涙の輝ける日々が描かれている。

シネスイッチ銀座公開決定！ＢＳ朝日ドキュメンタリー「カルテットという名の青春」映画化

本作は、2011年にＢＳ朝日で放送され、第49回ギャラクシー賞など数々の賞を受賞したドキュメンタリー番組を、劇場版として再編集。2026年4月開催のジュピター・カルテット・ジャパン再会コンサートと続編番組制作の決定を機に映画化。本作の予告映像および新たな場面写真、４月３日(金)よりシネスイッチ銀座での公開決定情報が、２月４日（水）正午に解禁となった。シネスイッチ銀座公開に先駆け、Strangerでの先行上映では、出演者の舞台挨拶も決定した（詳細下記）。予告映像は、メンバーひとりひとりの夢への情熱が伝わってくる内容となった。Strangerでの舞台挨拶日程は、２月６日はヴァイオリンの植村太郎、２月８、１３、１５日はチェロの宮田大。現在、国内外で活躍する一流の音楽家４人の、若き日の心の機微を丁寧に描いていく。夢と厳しい現実や孤独。そして仲間とともに過ごす喜び、誰しもが経験したであろう青春の日々を、等身大に綴るドキュメンタリー映画。

◆舞台挨拶スケジュール すべてStrangerにて

２月６日（金） １８時の回上映後 植村太郎（ヴァイオリン）

８日（日） １１時１０分と１３時４５分の回上映後 宮田大（チェロ）

１３日（金） １５時５０分の回上映後 宮田大（チェロ）

１５日（日） １１時２０分と１３時５５分の回上映後 宮田大（チェロ）

クレジット (C)︎テレビマンユニオン

ストーリー

太郎、マドカ、麻理子、大は、才能を若くして認められた４人の音大生。音楽が彼らを引き会わせ、ジュピター・カルテット・ジャパンを結成した。情熱と才能をぶつけ合い、猛練習を重ねた彼らは、「日本若手最高のカルテット」と呼ばれるまでに成長する。自信を持って、カルテット最難関のミュンヘン国際音楽コンクールに挑戦。しかし結果は、一次審査での落選だった。人生で初めて味わう、大きな挫折。この日から“世界”に通用する音を求めて、４人の旅がはじまった…

出演：植村太郎（ヴァイオリン）、佐橘マドカ（ヴァイオリン）、原麻理子（ヴィオラ）、宮田大（チェロ）、今井信子（ヴィオラ）、ガボール・タカーチ＝ナジ（タカーチ弦楽四重奏団創立者）ほか

ナレーション：原田知世

監督・撮影・編集・ナレーション：浅野直広

2026年/日本/105分/ステレオ/16：9/制作・配給：テレビマンユニオン/製作：ＢＳ朝日 テレビマンユニオン/

公式サイト https://www.bs-asahi.co.jp/event/20260206/

「カルテットという名の青春」ポスター