【初めての企業向け】VTuber活用お試しパッケージを期間限定で提供

VTuber、IP コンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す「IP コンテンツの総合商社」株式会社uyet（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梶田大樹）は、タレント関係人口が10,000名を突破しました。これを記念して、VTuber業界と他業界の発展促進とVTuberの魅力をより多くの方に知ってもらうため、企業・自治体様向けに「VTuber活用お試しパッケージ」を現在提供しています。

タレント関係人口累計10,000名以上のuyetが提供の特別パッケージ

当社では「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」などのVTuber・Vライバーに関わる多数の事業を展開しており、その中で知り得た知見を活かしてクライアント様のご要望に合わせた「VTuberマーケティング」をご提供させていただいています。

今回は、VTuberに関心はあるものの「何から始めればいいかわからない」という企業・自治体様やまずはライトにVTuber活用を導入してみたいという企業・自治体様向けに、VTuber活用お試しパッケージを期間限定で提供しています。

https://virtualexhib.jp/

https://home.machisupa.com/

株式会社uyetが行うVTuberマーケティングの強み

VTuberの総合商社だからこそVTuber市場をリードし続ける集合知である当社は、VTuber業界の誕生から5年以上、VTuber市場に関わってきた専門集団です。

現在VTuberを起用した事業展開を複数展開しており、自社で試行錯誤し、痛みを伴ってVTuber業界で事業展開を行ってきたからこそ、より精度の高い企画・データに基づいた提案をもとにクライアント様の事業を成功に導きます。

またVTuber業界に5年以上関わっているメンバーが半数を占める当社は、V業界への深い知見を持つ事業プロデューサーを筆頭に、「業界屈指のネットワーク力×コンテンツ開発力」を駆使して、VTuber業界と異業種を掛け合わせた新しい事業を複数展開をしています。

まずVTuberマーケティングに関する資料を確認したいという方は、下記URLよりご請求をお願いします。

https://uyet.jp/whitepaper/

これまでのVTuberマーケティング実績

これまで当社では、VTuber業界内の企業様だけではなく、他業界の企業様、自治体様と取り組みをさせていただいてきました。

クライアント様の要望に合わせて、VTuberオフライン/オンラインイベント・企画の設計・運営やPR・マーケティングを目的とした企画の実施、VTuber出演の動画のキャスティング・制作、VTuber・Vライバー事務所の設立などの新規事業の開発支援など、幅広く実施させていただいております。

今回のVTuber活用特別パッケージについて

期間限定で提供する「VTuber活用特別パッケージ」ですが、今回はこれまでVTuberを活用したことがない企業・自治体様、活用した経験があるがうまくいかなかった企業・自治体様など、まずはライトにVTuberを活用したい方向けのパッケージになっています。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

▼株式会社uyetお問い合わせフォーム

https://uyet.jp/contact/

※本格的にVTuber活用をご検討されている企業・自治体様も無料でご相談いただけますので、上記URLよりお問い合わせください。

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。 現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact




