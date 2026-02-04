【調査レポート】楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 総合賞と全受賞ショップ5割以上がECXグループのサービスを活用

株式会社ECXグループ

ECXグループの日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清水将平）は、楽天市場に出店する5万以上のショップの中からベストショップを決定する「楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、ECマスターズクラブの会員数とグリニッジ株式会社が提供するサービスの契約数を調査しました。

■総合トップ10と全165賞の両方にて、50%以上の契約率

楽天市場出店店舗数55,000ショップのうち、ECマスターズクラブとグリニッジが提供する「らくらくーぽん」などサービス契約数は、2ショップのうち1ショップと50%以上の高い契約率に達しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/22_1_d808271715c755e4f2efb8d799ca76a0.jpg?v=202602041251 ]

2026年2月現在

■LINE運用自動化ツール「LSEG」と「LINE通知メッセージ」の導入率は、30%以上

楽天ショップ全体のLINE公式アカウント数のうち、ECXグループが提供するLINE運用自動化ツール「LSEG」の利用アカウント数も高いシェアを維持しながら、2025年から受付を開始した「LINE通知メッセージ」の導入率は、約38%まで達しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/22_2_73a9a123e2b8f25abe97df240560a5d8.jpg?v=202602041251 ]

ネットショップにおいて、LINE公式アカウントの活用は、レビューの投稿、リピーターの促進、広告の費用対効果改善だけではなく、お客様へのInstagramやTikTokなどへの投稿を促進するなど、広く活用できる重要な手段となりますので、「ECXグループ」として、「LSEG」と「らくらくーぽん」や新サービスの提供により、楽天市場やYahoo!ショッピングの出店店舗のLINE公式アカウントの活用を促進できるよう努めてまいります。

■楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー2025について

楽天市場に出店する全国5万店舗以上の中から年間のベストショップを決定する、楽天市場の最も栄えある賞です。お客様による得票数、2025年度の売上、注文件数、売上の伸張率、お客様対応などから選考され、受賞店舗が決まります。

■ECXグループについて

日本ECサービス株式会社は、元楽天ECコンサルタントの代表清水が、2011年の創業以来、「世界中の人々に感動を与え、ニッポンを元気にする！」をミッションに創業。20社のコンサルで提供していたサービスを、日本全国のお困りのネットショップをサポートすべく、日本一多くのネットショップの悩みを解決するため、2014年から「ECマスターズクラブ」の運営を開始。

URL：https://ec-masters.co.jp/



グリニッジ株式会社は、2003年創業、「IT・システムの力で、世の中の課題を解決し社会に貢献する」を経営理念とし、創業以来、ECに関わって事業を展開してきました。創業22年を迎える本年も、会社名の由来でもある世の中の標準となるようなサービスづくりに取り組み続けています。現在の主力サービス「らくらくーぽん」は、累計導入店舗数が10,000ショップ以上に達し、楽天市場 RMSサービススクエアからゴールドサービスとして認定されております。

URL：https://www.greenwich.co.jp/