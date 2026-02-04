採用の「定石」が崩壊するAI時代。ハイクラス争奪戦を制する「ストーリースカウト」戦略｜2/24(火)・3/3(火)・3/10(火)開催

株式会社overflow採用の「定石」が崩壊するAI時代。ハイクラス争奪戦を制する「ストーリースカウト」戦略｜2/24(火)・3/3(火)・3/10(火)開催

AI時代に本当に必要な人材を採用するプラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、「採用の『定石』が崩壊するAI時代。ハイクラス争奪戦を制する『ストーリースカウト』戦略」を2026年2月24日(火)にライブ配信、3月3日(火)、3月10日(火)にアーカイブ配信いたします。

本セミナーはこんな方におすすめ

開催概要

セミナー詳細内容

- ハイクラス・即戦力エンジニアへのスカウト返信率が低迷し、手詰まり感がある- 条件面・知名度で競合に負け、マネジメントクラスの採用が長期化している- 一斉送信／テンプレ改善／追送回数の最適化など、部分改善では限界を感じている- AI活用が進む中で、「採用の勝ち筋」自体をアップデートしたい

「スカウトを送れば、一定数は返信が来る」「条件さえ良ければ会ってくれる」。そんな数年前までの常識は、2026年のハイクラス市場において採用失敗の最大要因です。

AI需要の急増により、ハイクラスエンジニアの有効求人倍率は高止まりし、企業の「奪い合い」は激化の一途をたどっています。

一方で、現場の実感とは裏腹に、データを見ると別の景色が見えてきます。

なんと、候補者の80%以上はスカウトを“見ている”という事実。無視されているのではなく、“行動に移していないだけ”ということがOffers過去7年分のデータから解明されてきました。

条件競争や知名度に頼らず、トップエンジニアを振り向かせる「正しいアプローチ」とは？

本セミナーでは、3.5万人のデータに基づく新戦術「ストーリースカウト」と実践事例をもとに、以下の重要トピックを徹底解剖します。

「一斉送信型の単発アプローチ」はもう通用しない。データが語るハイクラス採用の現実

求人倍率が全職種平均を大きく上回る中、なぜ従来のアプローチでは「95%のアクション」が行動につながらないのか？市場データからその要因を紐解きます。

優秀層ほどキャリアを「漂流」している。心理を捉えるスカウト設計術

転職潜在層の「キャリアドリフト」という心理フェーズを見極め、条件ではなく信頼関係で口説き落とすメッセージ戦略を伝授します。

登壇者プロフィール

株式会社overflow 代表取締役 CEO 鈴木 裕斗

株式会社サイバーエージェントに新卒入社。広告営業を経て、Amebaプラットフォームの管轄責任者に就任。その後、スタートアップ企業に入社、代表取締役就任を経て2ヶ月後に株式会社ディー・エヌ・エーにM&A、子会社化。子会社代表取締役とDeNA広告部長を兼任。2017年6月、株式会社overflowを創業。2018年から2020年9月末までエキサイト株式会社の社外取締役を兼任。

【直近開催予定】新卒採用Growth EXPO ～成功事例と最新トレンドから考える、これからの新卒採用～｜2/10(火)開催

新卒採用Growth EXPO ～成功事例と最新トレンドから考える、これからの新卒採用～｜2/10(火)開催

■本カンファレンス開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/268_2_8a152f90b7f33dbbb8932888744d22f3.jpg?v=202602041251 ]

Offersは、15:00より弊社CEO 鈴木裕斗が登壇し、「AI時代に求められるハイクラスエンジニア採用戦略の立て方」をご紹介します。

■本カンファレンスについて

新卒採用を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化しています。

学生の価値観やキャリア志向の多様化、就活ルールの見直し、そしてAIをはじめとするテクノロジーの進化など、採用のあり方は日々アップデートが求められています。

他社の取り組みや最新のトレンドから学ぶ機会の重要性を踏まえ、私たちはそのような知見や学びの場を提供したいと考えています。

本カンファレンスでは、採用活動の最前線で成果を上げる企業の実践事例に加え、これからの採用を支える新しいアプローチやソリューションをご紹介。

明日からの採用活動を前進させるきっかけを作ってまいります。

【直近開催予定】Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO｜3/11(水)・3/12(木)・3/13(金)開催

Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO｜3/11(水)・3/12(木)・3/13(金)開催

■本イベント開催概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/268_3_afe507c24cff54c1e87ca93a9bcd8642.jpg?v=202602041251 ]

Offersは、Day3の14:00より弊社CEO 鈴木裕斗が登壇し、「AI時代に選ばれるハイクラスエンジニア採用の『新・常識』」をご紹介します。

■本イベントについて

日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、日本のHRについて共に学び、考えるオンラインEXPOです。

第7回目の開催となる今回のイベントは、3日間に渡って実施する全39講演から、HRの最新事例を学ぶことができます。

皆様が気になる取り組み・課題について、学びを深めていただけるよう、開催日毎に下記テーマを設定しています。

- Day1：人と組織の「戦略・仕組み」を考える- Day2：未来を創る「新卒採用」を考える- Day3：成長を加速する「キャリア採用」を考える

【新機能リリース情報】

「AIスカウト生成機能」の提供開始｜承諾率2.4倍の改善実績

AIが候補者の経歴・スキルを分析し、最適なオファー文面を自動生成する「AIスカウト生成機能」をリリースしました。実際に導入いただいた企業では、スカウト承諾率が従来比2.4倍に向上した実績があります。詳細は下記よりご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html

実際のAIスカウト活用イメージのご紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YXSznN8BeAg ]

■ AI時代に本当に必要な人材を採用するプラットフォーム「Offers（オファーズ）」とは

AI時代に本当に必要な人材を採用するプラットフォーム「Offers（オファーズ）」

AI時代に本当に必要な人材を採用するプラットフォームの「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはAI時代に本当に必要な人材を採用するプラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● 株式会社overflow 会社概要

- 会社名：株式会社overflow- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F- 代表取締役：鈴木 裕斗- 設立：2017年6月9日- 資本金：2億880万円