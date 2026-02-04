GIGABYTEより、AMD X870 チップセット搭載 ドスパラ 限定モデル ATX マザーボード「X870 AORUS ELITE X3D」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、AMD X870 チップセットを搭載した ドスパラ 限定モデル ATX マザーボードの「GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D」を2026年2月6日（金）に発売いたします。

モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。



■製品名：GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D（型番: X870 A ELITE X）

■製品ページ： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-amd-x870-aorus-elite-x3d/

16+2+2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard L、EZ-Latch Plus による PCIe x16 スロットのボタン式クリックリリース、M.2 コネクタのネジ無しEZ-Latch 設計、DDR5 EXPO & XMP 対応、リア2連 USB4 Type-C (40Gb/s) + 単 USB 3.2 Gen.2 (10Gb/s) Type-C、フロント USB 3.2 Gen.2x2 Type-C (20Gb/s)、2連 PCIe 5.0 + 2連 PCIe 4.0 M.2 スロット (磁石による位置合わせが容易な M.2 EZ-Match 付; ネジ不要着脱可能)、PCIe x16 UD スロット X アーマー、5 GbE 有線 LAN、WIFI 7 802.11be 無線 LAN + BT 5.4 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug)、DriverBIOS (WIFI ドライバー内蔵式 BIOS)、一体型 I/O バックパネル、内蔵式 HDMI ディスプレイ端子、Q-Flash Plus、3年保証などを備えた AORUS ゲーミング黒色 X3D マザーボードです。

【日本国内正規代理店３年保証付 / ご購入後６ヶ月間の CPU ソケットピン折れ無償修理保証】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85836/table/81_1_8ac55a816830b2eff27ee78852f662d0.jpg?v=202602040151 ]

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-481

■製品高解像度画像データ

https://drive.google.com/drive/folders/1GRlvccg30x43a8vysq-eQoSH4B2q8mxn?usp=sharing

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp