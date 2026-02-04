アウトドアの合同展示会「OUTDOOR THINGS EXHIBITION VOL.16」出展のお知らせ　アウトドア向けブランドNESTOUTシリーズから、新製品を展示

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、2月18日（水）～19日（木）にすみだ産業会館で開催されるアウトドアの卸向け合同展示会「OUTDOOR THINGS EXHIBITION VOL.16」に出展します。

出展内容

―アウトドアで活躍するモバイルバッテリー

アウトドアシーンでは、普段よりも気温や湿度の変化、水濡れ、衝撃など、電子機器を取り巻く環境がより一層過酷になります。当社では、アウトドア向けブランド「NESTOUT（ネストアウト）」シリーズより、JIS保護等級IP67の防水・防塵性を搭載したモバイルバッテリーやアウトドアに最適なサイズのポータブル電源を展示します。

来場における注意事項

出展ブースイメージ

バイヤー様、業界関係者の皆さま、メディアの方々を対象とした展示会につき、当社のブースでは会場での販売は行いません。一般の方のご来場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

来場には来場登録は不要となりました。当日受付にてお名刺のご提出をお願いいたします。

NESTOUTとは

NESTOUTは、エレコムグループがアウトドア向けギアに冠したブランドです。

トレッキングやキャンプなどアウトドアシーンを想定したスマホケースなどを展開しデザインやコンセプトなどにおいてグッドデザイン賞やiF DESIGN AWARDを受賞し国内外で評価されています。

特設サイトURL：https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00084/

イベント概要

名称 ：OUTDOOR THINGS EXHIBITION VOL.16

会期 ：2026年2月18日（水）～19日（木）10:00～18:00 ※最終日は17:00終了

会場 ：すみだ産業会館

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260204-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一