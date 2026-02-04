福井県と北海道、二拠点から生まれる絵画世界。 さわだはるか個展「ANGELS」開催 | 松屋銀座「NEW FUKUI」と連動

公益財団法人ふくい産業支援センター

(公財)ふくい産業支援センター・デザイン振興部は、県内企業の販売促進・新市場開拓支援 を目的に、福井県内のものづくり企業や作家が集う企画展「NEW FUKUI」を開催します。

今回は、特別企画として福井県鯖江市と北海道札幌市の二拠点生活で活動するアーティスト・さわだはるかによる絵画展「ANGELS」を、2月6日(金)から 24 日(火)まで、東京・恵比寿の「MARUICHI TOKYO」にて開催します。本展では、越前和紙を用いた絵画作品や、二拠点生活から生まれた新作を中心に約30点を展示します。また、会期中の2月17日(火)には、企画展「NEW FUKUI」の出展者とともに、同会場でトークショー を開催。職人とのコラボレーション作品制作の背景や、アートと工芸の関係性について語ります。

会期中は、福井のメーカー・工房と制作した手ぬぐい、トートバッグ、Tシャツなどの

コラボレーションアイテムも販売します。お支払いは現金とクレジットカードのみ対応可能。

======================

メイン画像：さわだはるか絵画展「ANGELS」

＜開催概要＞

展覧会名 : さわだはるか 絵画展「ANGELS」

会期 : 2026年2月6日(金)～24日(火)

営業時間 : 10:00~18:00 (水・日休館)

会場 : MARUICHI TOKYO

(東京都渋谷区恵比寿南 3-5-7 デジタルゲートビル 3F)

※入場無料



ホームページ https://www.sankan.jp/fmc/newlineup/nf2026angels/

======================

さわだはるか

プロフィール|さわだはるか

長野県出身。京都の美術大学卒業後、福井県に移住。福井市内のシルクスクリーン工房で働きながら絵画制作を開始し、2015 年に初個展を開催。以降県内で個展活動を継続実施。近年はインスタレーションや伝統工芸の職人とのコラボレーション作品も手がける。2025年より札幌と鯖江の二拠点で活動。



さわだはるかinstagram https://www.instagram.com/_alpenh/



さわだはるかHP https://harukasawada.tumblr.com/

※過去の作品を見ることができます。

======================

<トークショー概要>

タイトル :さわだはるか × ニューフクイ

日時 : 2026年2月17日(火) 16:00～17:30

会場 : MARUICHI TOKYO

登壇者 : さわだはるか(アーティスト)

薮下喜行(うるしの駒や/金継ぎ師)

小林憲史(MARUICHI TOKYO/マルゥ・メゾン デザイナー)

※入場無料・予約不要

※本展は、松屋銀座で開催される企画展「NEW FUKUI」の関連企画です。

企画展「NEW FUKUI」

======================

企画展名 : NEW FUKUI

会期 : 2026年 2 月18 日(水) ～ 24 日(火)

会場 : 松屋銀座 7F おりふしギャラリー

主催 : (公財)ふくい産業支援センター

事業紹介サイト : https://www.sankan.jp/fmc/newlineup/newfukui2026/

instagram : https://www.instagram.com/newfukui/

======================

■本件に関するお問い合わせ先■

公益財団法人 ふくい産業支援センター デザイン振興部

（デザインセンターふくい）

営業時間：9:00～17:00（土日休日は休み）

電話:0778-21-3154 / e-mail:dcf@fisc.jp

ホームページ： https://www.sankan.jp/fmc/