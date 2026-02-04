コレ１枚で完結！PEACH JOHNからノンワイヤーカップ付きの新商品や大好評のオーガニックコットンのインナーシリーズが発売
株式会社ピーチ・ジョン（住所：東京都港区／代表取締役社長：西澤恒地）は、ブラなし１枚で完結する、洋服に合わせやすい万能なカップ付きの新作「コットン混 リブインナー」や、レースデザインのショートキャミソール、さらに大好評の「オーガニックコットンインナー」の新色を発売。着こむ冬にブラとインナーを重ね着せず１枚で済ませたい方や、春先のコーディネートでトップスライクに着用ができる万能なインナーは必見です。
ブラキャミ特設ページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-kinoubratop4
- コットン混 リブインナー
ヘルシーな風合いのコットン混リブ生地仕立てで、リラックスタイムにはもちろん、肩出し、背中見せ、透ける素材などのトップスにも便利なカップ付きノンワイヤーブラキャミソールが３型登場。
やや下厚のモールドカップを内蔵し、自然な丸みで抜け感のあるバストラインをメイク。ブラ部のバックパネルは薄手のパワーネット。アンダーバスト一周に薄手のゴム付きで、ボディにフィットします。
着こむ冬にブラとインナーを重ね着せず１枚で済ませたい方や、春先のコーディネートでトップスライクに着用したい方におすすめです。
ゆるやかカーブのネックラインで谷間見えを防いで安心！リラックスタイムにもぴったりなキャミタイプ。
リブストリングブラキャミソール
\3,000（本体価格 \2,728）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325400203/
水平なネックラインで谷間をカバー。１枚でも着用しやすいスクエアネック風のリブブラタンクトップ！
リブブラタンクトップ
\3,000（本体価格 \2,728）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325420203/
トレンドのクロップト丈！肩出し、背中見せ、透ける素材などのトップスにも使える、クロップト丈のブラキャミソール
リブクロップトブラキャミソール
\2,700（本体価格 \2,455）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325430203/
サイズ：S、M、L
カラー：ブラック、ブルーグレー（全２色）
背中見せもOK！２種類の繊細レースを贅沢に使用した、360度美しいカップ付きキャミソールが登場
エンブロイダリーレースノンワイヤーブラ \3,900
２種類のレースを贅沢に使った、カップ付きショートキャミソールは、
三角形の薄手カップ付きで、抜け感のあるナチュラルなバストラインをメイク。ノンワイヤーならではのリラックスできる着心地です。
カップ表面は大人っぽい柄行きの刺しゅうレース。配色の薄手生地をライニングすることで柄がくっきりと引き立ちます。身頃はシアーな薄手ストレッチレース１枚仕立てで、素肌を透かして繊細な柄が映えるデザイン。おへそより上のクロップト丈です。
ストラップは華奢なマカロニテープ２本使いで、背中で一組がクロス。背中あきの服からのぞかせても、映えるデザイン。一組がクロスするWストラップは、背中見せコーデのポイントにも。
ワイヤーから解放され、リラックスして過ごしたい方や、レース使いでファッション性の高いランジェリーが好きな方、ブラジャーとキャミソールを重ね着せず、１枚で済ませたい方におすすめです。
エンブロイダリーレースノンワイヤーブラ
\3,900（本体価格 \3,546）
サイズ：S、M、L
カラー：ブラック、ブルーグレー（全２色）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324810103/
オーガニックコットンインナーシリーズ
オーガニックコットンレーストリムキャミソール \2,400
環境にも人にも優しい、天然素材のコットンを使用した大好評のインナーシリーズに新色が登場。
ロープライスで気軽にサステナブルな取り組みに貢献できる同シリーズは、薄手で伸び良いリブ編みの生地を使用し、一日中快適な着心地。ボディに合わせて柔らかく伸縮します。
寒暖差がある日の汗対策や、季節の変わり目の冷え対策に、一年を通じて活用することができる快適アイテム。シンプルながらスタイリッシュな柄行きのストレッチレースをポイント使いし、インナーとしてはもちろん、ルームウェアや洋服としても活用できるルックスも魅力のシリーズです。
オーガニックコットンレーストリムキャミソール
\2,400 (本体価格 \2,182)
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10268111212/
オーガニックコットンリブパデットタンクトップ
\3,300 (本体価格 \3,000)
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10268121212/
オーガニックコットン半袖（ワキ汗パッド付き）
\2,400 (本体価格 \2,182)
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10268131212/
オーガニックコットンハイウエストオーバーパンツ
\2,100 (本体価格 \1,910)
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10268141012/
オーガニックコットンスリップ
\2,700 (本体価格 \2,455)
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10278501012/
新色：グレー
サイズ：S/M、M/L