ブルガリ ブライダル フェア 「デザイン ユア ラブ」

ブルガリ・ジャパン合同会社「ローマ アモール」リング PTｘDIA 0.3ct~ 535,700円~

心に留まったダイヤモンドルースで世界にひとつだけのオリジナルリングをお届けするセミ・オーダーサービス「デザイン ユア ラブ」。2026年2月7日（土）から3月8日（日）にて開催されるブルガリのブライダル フェアでは、ブルガリ誕生の地、ローマにインスパイアされた「ローマ アモール」をはじめ、「運命の愛の出逢い」をテーマにしたロマンティックな「インコントロ ダモーレ」や「デディカータ・ア・ヴェネチア」など豊富なコレクションよりお選びいただけます。また、ブライダル フェア期間中にブライダル商品をご購入のお客様へ、ブルガリ オリジナル婚姻届をご用意しております。

結婚指輪を交換する習慣は9 世紀のローマで始まり、そこで初めて結婚の証として、新郎は新婦に金の指輪、そして新婦は新郎に鉄の指輪を交換したと言われています。深い歴史を誇る永遠の愛の都、そしてブルガリの創造性の源でもあるローマと140年以上にわたり蜜月な関係を築いてきたブルガリが、永遠のラブストーリーを紡ぐおふたりにふさわしいリングコレクションをお届けします。

「デザイン ユア ラブ」ブライダル フェアは全国のブルガリ ショップにて開催いたします。

※ギフトのブルガリ オリジナル婚姻届は数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

「デザイン ユア ラブ」 対象リング

「ローマ アモール」 リング PTｘDIA 0.3ct~ 535,700円~「ローマ アモール」 リング PTｘDIA 0.3ct~ 405,900円~「インコントロ ダモーレ」 リング PTｘDIA 0.18ct~ 379,500円~「インコントロ ダモーレ」 リング PTｘDIA 0.18ct~ 379,500円~「デディカータ・ア・ヴェネチア」 リング PTｘDIA 0.18ct~ 302,500円~「デディカータ・ア・ヴェネチア」 リング PTｘDIA 0.3ct~ 605,000円~

ブライダルリング

「ローマ アモール」 リング PGｘDIA 0.3ct~ 535,700円~ ＊（デザイン ユア ラブ 対象外）「ローマ アモール」 リング PGｘDIA 106,700円「ローマ アモール」 リング PGｘDIA 298,100円「ローマ アモール」 リング WGｘDIA 320,100円

価格は全て税込となります。

ブルガリ・ジャパン

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/