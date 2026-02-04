大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスク「アナザーアドレス」主催/ファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』2026年2月4日(水)より、第二次投票開始！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は、消費者の脱炭素につながる新しい暮らしを後押しする取り組みとして、衣類循環アップサイクルプロジェクト「roop」を昨年度より推進してまいりました。昨年に引き続き本年度もファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』を企画しており、展示投票による第二次審査を本日2026年2月4日(水)より開始いたします。

「roop Award 2025-2026」特設ページhttps://www.anotheraddress.jp/roop/roopaward2025 (https://www.anotheraddress.jp/roop/roopaward2025)

本アワードでは、お客様から思い入れのある衣類を回収し未来を担うデザイナーたちの手によって生まれ変わり、アナザーアドレスでレンタルできるようにすることで目指すファッションのアップサイクルと、それを手にした人に対して行動変容を促す衣類循環の取り組みです。プロとして活躍しているデザイナーや未来を担う服飾学生やアマチュアデザイナーにアップサイクル製作に取り組んでいただくことで応援しています。第二次審査では、第一次審査のWEB投票とアナザーアドレスのバイヤーによる審査を通過したプロ部門8名が製作したアップサイクル作品をご覧になれます。「素敵なデザインだから着てみたい」「世界に一つのデザインでオシャレ」というあなたの気持ちを動かすデザイナーを選んでご投票ください。大丸松坂屋百貨店東京店、神戸店、名古屋店の3店舗にて店頭投票審査を本日2026年2月4日（水）より順次開催いたします。店頭では、実際に作品をご覧いただき、気に入ったブランドへ1人1票ご投票いただけます。上位3名（予定）が最終審査へ進みます。

投票方法の詳細はアナザーアドレス公式サイト「roop Award 2025-2026」特設ページにてご覧ください。皆様の投票をお待ちしております。

展示スケジュール

※第二次審査の店頭投票審査は、プロ部門のみの開催です。

第二次審査（店頭投票審査）へ進出するプロ部門8名

プロ部門では、「roop Award 2025-2026」特設サイトでの第一次審査投票結果および

AnotherADdressバイヤーによる審査を経て、第二次審査へ進出する上位8名を選出いたしました。選出された8名の作品が店頭に展示されます。

今後のスケジュール

■プロ部門

<第二次審査結果発表>

2026年3月2日（月）予定。

<最終審査(審査員投票審査) >

2026年3月22日(日)予定。

審査員による審査のうえ各賞を決定。

2026年春頃 AnotherADdressサイトにてレンタル開始予定 。



■学生/アマチュア部門

<最終審査(ショープレゼン、審査員投票審査) >

2026年3月22日(日)予定。

ショープレゼン・審査員による審査のうえ各賞を決定。

2026年春頃 AnotherADdressサイトにてレンタル開始予定。

問い合わせ先

株式会社大丸松坂屋百貨店 アナザーアドレス担当（田端、古暮、高田） roop_award@anotheraddress.jp