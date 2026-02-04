【ゲーム業界必見】「DAUが下がった」で思考停止していませんか？データ基盤を「コスト」から「利益」に変える『DIKWモデル』徹底解説ウェビナーを2月9日開催

Thinkingdata Co., Ltd.

ゲーム特化型データ分析基盤「ThinkingEngine」を提供するThinkingData株式会社は、2026年2月9日（月）15:00より、モバイルゲーム事業の経営層・プロデューサー・DX責任者に向けたウェビナー『なぜ御社のデータ基盤は「コスト」止まりなのか？』を開催いたします。

本ウェビナーでは、ナレッジマネジメントの基本概念「DIKWモデル」をベースに、ThinkingDataが提唱する実践フレームワーク「MASA（Measurement / Analysis / Strategy / Action）」を解説。膨大なログデータを具体的な事業推進力へと変換するメカニズムを紐解きます。

【開催の背景：データはあるが、意思決定が変わらない】

多くのゲーム企業がデータプラットフォームに巨額の投資を行っています。しかし、現場からは「レポートは増えたが、次に打つ手が見えない」という声が後を絶ちません。 本ウェビナーでは、この課題を解決するために、ナレッジマネジメントの概念「DIKWモデル」をゲーム運営の現場レベルまで噛み砕き、解説します。

【ウェビナー内容の先行公開：「知識」と「知恵」の境界線】

当日のセッションで解説する「DIKWモデル」の視点を、一部先行してご紹介します。多くの組織が、この階層の下部で留まってしまっています。

Data / Information（事実・集計）： 「DAUが下がった」「昨日より売上が低い」 → ここに投資するだけでは、現状把握しかできません。

Knowledge（知識・洞察）： 「なぜ下がったか？」「特定バトルの難易度が影響している」 → ここで初めてビジネス上の意味（因果）が見えます。

Wisdom（知恵・意思決定）： 「では、誰に・いつ・何の施策を打つか？」 → これこそが、事業を動かす力です。

【解決策としての「MASAフレームワーク」】

ThinkingDataが本ウェビナーで提唱するのは、このDIKWの階段を駆け上がるためのエンジン、「MASAフレームワーク」です。

Measurement（測定）

Analysis（分析）

Strategy（戦略）

Action（行動）

データをどのように流せば、Action（行動）まで到達できるのか？ 当日はその具体的な設計図と、システム導入以前に整えるべき「成功のための3つの前提条件」について詳しくお話しします。

【開催概要】

日時：2026年2月9日（月） 15:00 - 16:00

テーマ：なぜ御社のデータ基盤は「コスト」止まりなのか？

- 2026年度、事業利益を生み出すための「DIKWモデル」再定義

形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

申し込み :https://na2.hubs.ly/H038ldV0



【ThinkingEngineについて】

「データが語る、ユーザーが動く。」

ーー世界中のゲームを導くデータ基盤ThinkingEngine

ThinkingEngineは、世界で1,500社・8,000タイトル以上を支援してきた実績を持つ、ゲーム業界に特化したデータ分析・運用基盤です。 データ収集・統合・分析・施策実行までをワンストップで実現するデータ基盤として、マルチプラットフォームのデータを安全に統合し、SQL不要の分析環境とリアルタイム可視化により、現場から経営層まで迅速な意思決定を支援します。

その特徴はプロダクト提供にとどまらず、10年の経験を持つデータ専門家による伴走型サポートにあります。導入前の設計から運用・改善・定着までデータ活用の全フローを一貫して支援し、最短2営業日以内の迅速な対応で、データに基づく判断と組織の成長を後押しします。

ThinkingEngineと専門家が提供する運用支援を持ってお客様のチームが自立的に成長する「データマスター」への道を支え続けます。



【シンキングデータ株式会社について】

シンキングデータ株式会社（ThinkingData Co.,Ltd.）は、2015年に設立されたデータソリューション企業です。上海、シンガポール、東京、ソウル、サンフランシスコへ事業を展開し、ゲーム業界におけるデータ分析支援でトップクラスの実績を誇ります。

自社プロダクトであるThinkingEngineは、データ収集からリアルタイム分析、可視化、さらに施策実行までを統合する柔軟なプラットフォームです。直感的な設計により、誰もがデータアナリストとして意思決定とアクションに活用できます。