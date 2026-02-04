ホープムーン作品『フラッシュモーター・カレン』が、Nintendo Switch／Steamにて2月5日(木)配信決定！幻想的なイラストとSFストーリーが融合した、100ステージ越えの戦略パズルゲーム

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて『フラッシュモーター・カレン』を、Nintendo Switch(TM)／Steam(R)で2月5日(木)に配信することをお知らせいたします。










ホープムーン作品『フラッシュモーター・カレン』が、Nintendo Switch／Steamにて、2月5日(木)に配信決定いたしました。



本作は、パズルとしての面白さはもちろん、奥深い世界観と美麗なイラストで描かれる個性豊かなキャラクターたちが織りなすストーリーが大きな特徴となっています。


100ステージを超える圧倒的なボリュームのパズルと、物語が進むほどに深まる戦略性。


巨大仮想空間「フロンティア」を舞台に繰り広げられるカレンとラグの活躍を、ぜひお楽しみください。



【Steam ストアページ】


https://store.steampowered.com/app/4243610


※ウィッシュリスト登録募集中！



■G-MODEアーカイブス+『フラッシュモーター・カレン』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N2KZGG2sDuE ]

タマシイは四角い。たぶん。


人類の第二の地平、電子の開拓地に一人の少女が舞い降りた！



『フラッシュモーター・カレン』は、かつてフィーチャーフォン向けに配信されていたアクションパズルゲームです。


パズルゲームでありながら、世界観やストーリー、個性的な登場人物などの設定が特徴で、シナリオは泉八郎氏、キャラクターデザインは十々夜氏が担当。



ネットワーク上に生み出された巨大仮想空間「フロンティア」。


とある事件をきっかけに、フロンティアを守るF.S.S（フロンティア・セキュリティ・サービス）のエージェントとなった少女“カレン”が相棒のラグと共に様々な事件を解決することになるのだが・・・





基本10ステージからなるパズルモードをクリアする事でストーリーが開放し、物語が進行します。


ストーリー毎にパズルモードも増えるので、100ステージ以上プレイする事が可能です。


また、ストーリーが進むほどパズルの難易度もアップし、使用できるツールも増えていきます。


あなたはいくつ解けるでしょうか！


さぁ、ミッション・スタート！





■登場キャラクター


かれん

病院で寝たきりの人生を過ごす１６歳の少女。


天涯孤独。


フロンティアへの高い適応能力を見込まれ


大手セキュリティ会社「ＦＳＳ」の


エージェントとして抜擢される。


繊細に見えるが、芯が強く前向き。


時折、世間知らず丸出しの発言も。


猫好き。親父趣味。






カレン

フロンティアでの「かれん」のアイコン。


汎用性に優れ、様々なミッションに対応出来る。






ラグ

かれんの先輩。


フロンティアでは常に猫のアイコンの姿で現れる。


音声は少年。


シニカルで毒舌家だが、教え上手で世話焼き。






イダ・タケヒコ

かれんの担当医。


脳病態生理学の権威。


厳格で誠実だが、かれんにはやや甘い。






ヤガミ・タテワキ

ＦＳＳ日本支部の社長。


その派手な容姿と言動、神業的な業務手腕から


フロンティア内外共に高い人気を誇る。






リリアーヌ・ホンダ

ヤガミ社長の秘書。


高い事務能力に加え、社長の突飛な行動に


対応出来る胆力を兼ね備えた女性。





■配信記念の10％オフセールを開催予定！

2月5日(木)より、Nintendo Switch／Steamにて『フラッシュモーター・カレン』の、配信記念10％オフセールを開催予定です。是非この機会にお買い求めください。



・Nintendo Switch
【セール価格】1,500円(税込) →　1,350円(税込) ※10％OFF


【セール期間】2026/4/5(日)23:59 まで



・Steam


【セール価格】1,500円(税込) →　1,350円(税込) ※10％OFF


【セール期間】2026/2/18(水)2:59 まで


■G-MODEアーカイブス+『フラッシュモーター・カレン』作品概要

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ フラッシュモーター・カレン


【価格】1,500円(税込)


【ジャンル】アクションパズル


【ゲームプレイ人数】1人


【対応機種】Nintendo Switch、Steam


【対応言語】日本語


【IARC】7+


【コピーライト】(C) HOPEMOON (C) G-MODE Corporation


【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/hopemoon/flashmotorkaren/(https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/atlus/stelladeusrenkin/)


【YouTube】https://youtu.be/N2KZGG2sDuE



【Steam ストアページ】


https://store.steampowered.com/app/4243610



■G-MODEアーカイブスとは



「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。


「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。



フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。



【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/



■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。


自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。


アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。



※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。


※画像や動画はすべて現在開発中のものです。