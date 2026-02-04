ホープムーン作品『フラッシュモーター・カレン』が、Nintendo Switch／Steamにて2月5日(木)配信決定！幻想的なイラストとSFストーリーが融合した、100ステージ越えの戦略パズルゲーム

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて『フラッシュモーター・カレン』を、Nintendo Switch(TM)／Steam(R)で2月5日(木)に配信することをお知らせいたします。

ホープムーン作品『フラッシュモーター・カレン』が、Nintendo Switch／Steamにて、2月5日(木)に配信決定いたしました。

本作は、パズルとしての面白さはもちろん、奥深い世界観と美麗なイラストで描かれる個性豊かなキャラクターたちが織りなすストーリーが大きな特徴となっています。

100ステージを超える圧倒的なボリュームのパズルと、物語が進むほどに深まる戦略性。

巨大仮想空間「フロンティア」を舞台に繰り広げられるカレンとラグの活躍を、ぜひお楽しみください。

【Nintendo Switch ストアページ】

後日公開予定です。

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4243610

※ウィッシュリスト登録募集中！

■G-MODEアーカイブス+『フラッシュモーター・カレン』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N2KZGG2sDuE ]

タマシイは四角い。たぶん。

人類の第二の地平、電子の開拓地に一人の少女が舞い降りた！

『フラッシュモーター・カレン』は、かつてフィーチャーフォン向けに配信されていたアクションパズルゲームです。

パズルゲームでありながら、世界観やストーリー、個性的な登場人物などの設定が特徴で、シナリオは泉八郎氏、キャラクターデザインは十々夜氏が担当。

ネットワーク上に生み出された巨大仮想空間「フロンティア」。

とある事件をきっかけに、フロンティアを守るF.S.S（フロンティア・セキュリティ・サービス）のエージェントとなった少女“カレン”が相棒のラグと共に様々な事件を解決することになるのだが・・・

基本10ステージからなるパズルモードをクリアする事でストーリーが開放し、物語が進行します。

ストーリー毎にパズルモードも増えるので、100ステージ以上プレイする事が可能です。

また、ストーリーが進むほどパズルの難易度もアップし、使用できるツールも増えていきます。

あなたはいくつ解けるでしょうか！

さぁ、ミッション・スタート！

■登場キャラクター

かれん

病院で寝たきりの人生を過ごす１６歳の少女。

天涯孤独。

フロンティアへの高い適応能力を見込まれ

大手セキュリティ会社「ＦＳＳ」の

エージェントとして抜擢される。

繊細に見えるが、芯が強く前向き。

時折、世間知らず丸出しの発言も。

猫好き。親父趣味。

カレン

フロンティアでの「かれん」のアイコン。

汎用性に優れ、様々なミッションに対応出来る。

ラグ

かれんの先輩。

フロンティアでは常に猫のアイコンの姿で現れる。

音声は少年。

シニカルで毒舌家だが、教え上手で世話焼き。

イダ・タケヒコ

かれんの担当医。

脳病態生理学の権威。

厳格で誠実だが、かれんにはやや甘い。

ヤガミ・タテワキ

ＦＳＳ日本支部の社長。

その派手な容姿と言動、神業的な業務手腕から

フロンティア内外共に高い人気を誇る。

リリアーヌ・ホンダ

ヤガミ社長の秘書。

高い事務能力に加え、社長の突飛な行動に

対応出来る胆力を兼ね備えた女性。

■配信記念の10％オフセールを開催予定！

2月5日(木)より、Nintendo Switch／Steamにて『フラッシュモーター・カレン』の、配信記念10％オフセールを開催予定です。是非この機会にお買い求めください。

・Nintendo Switch

【セール価格】1,500円(税込) → 1,350円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2026/4/5(日)23:59 まで

・Steam

【セール価格】1,500円(税込) → 1,350円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2026/2/18(水)2:59 まで

■G-MODEアーカイブス+『フラッシュモーター・カレン』作品概要

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ フラッシュモーター・カレン

【価格】1,500円(税込)

【ジャンル】アクションパズル

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch、Steam

【対応言語】日本語

【IARC】7+

【コピーライト】(C) HOPEMOON (C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/hopemoon/flashmotorkaren/(https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/atlus/stelladeusrenkin/)

【YouTube】https://youtu.be/N2KZGG2sDuE

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。