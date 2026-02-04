『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』開催概要発表！チケットは2月14日（土）より先着販売開始！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』（対応機種：iOS／Android）において、2026年4月18日（土）・19日（日）に開催する第六回リアルウォーキングイベント『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』の開催概要、およびイベント参加パスの販売についてお知らせいたします。

『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』について

『ドラゴンクエストウォーキング』は『ドラゴンクエストウォーク』と連動したウォーキングイベントです。今回のDQウォーキング＜中部＞では、「名古屋城」や「名城公園」を舞台にして、全6か所にイベントスポットが登場！会場内をウォーキングしながら、6か所すべてのスポットを巡ると、ゲーム内特別称号がゲットできます。

「ウォーキング」が装いを新たにロトバージョンになって登場！お楽しみに！

さらに今開催は＜ロトシリーズ＞をテーマとしており、＜ロトシリーズ＞をモチーフとしたスポットが登場予定です。過去のリアルイベントに参加したことがある方もお楽しみいただける内容となっておりますので、是非ご参加ください。

- 開催日程：2026年4月18日（土）・4月19日（日）- 開催時間：9:30～15:30- 開催場所：名古屋城／名城公園／ IGアリーナ（愛知県名古屋市）- 参加方法：イベント参加パス（有料）のご購入- イベント公式サイト：https://sqex.to/nOKAJ(https://sqex.to/nOKAJ)- イベント公式X：https://x.com/DQWevent(https://x.com/DQWevent)

※本イベントと連動した「ドラゴンクエストウォーク」ゲーム内イベントの進行には「イベント専用エリア」への入場が必要です。「イベント専用エリア」に入場できるのはイベント参加パスのいずれかをお買い求めのうえ、来場受付を済ませたお客様のみとなり、イベント参加パスをお持ちでないお客様、または受付がお済みでないお客様は「イベント専用エリア」には入場できません。

イベント参加パス販売スケジュール

※写真は過去開催時のイベントスポットの様子です。※写真は過去開催時のフォトスポットの様子です。

【ウォーキングパス優／ウォーキングファミリーパス／ウォーキングパス特＜先着販売受付＞】

- 販売期間：2026年2月14日(土) 12:00 ～ 3月15日(日) 23:59 予定

【ウォーキングパス優／ウォーキングファミリーパス／ウォーキングパス特＜公式リセール期間＞】

- 販売期間：2026年3月26日(木) 12:00 ～ 4月5日(日) 23:59 予定

※ウォーキングパス優当日券の販売については実施未定です。事前販売状況により実施されない場合がございます。

イベント参加パス一覧

ウォーキングパス優 ＜日付指定券（ 4/18または4/19 ）＞

金額：6,930円（税抜6,300円）

※名古屋城の観覧料を含む

ウォーキングイベントに参加するためのスタンダードパス。ウォーキング陣羽織・ラダトーム付き。

【「ウォーキングパス優」でもらえる来場記念品】

・DQウォーキング ぷっくりシール

・ウォーキング陣羽織・ラダトーム

・リアルマイレージカード（中部バージョン2026）

・「DQウォーク」ゲーム内アイテム「DQウォーキングTシャツ」（中部バージョン2026）

- ウォーキングファミリーパス ＜日付指定券（ 4/18または4/19 ）＞金額：8,910円（税抜8,100円）※名古屋城の観覧料を含む中学生以下のお子様を含む最大4名が一緒に利用できるファミリー向けパス。ファミリー専用エリア利用のほか、各来場記念品が人数分付き。※中学生以下のお子様を含まない場合、本パスは利用できません。※イベント限定「ウォーキング陣羽織」はつきません。※※中学生以下の名古屋城の観覧料は無料です。【「ウォーキングファミリーパス」特典】・イベント優先受付（アーリーオープン）利用 × 人数分・名城公園物販コーナー優先レーン利用 × 人数分・名城公園内「スラミチの部屋」利用 × 人数分【「ウォーキングファミリーパス」でもらえる来場記念品】・DQウォーキング ぷっくりシール・リアルマイレージカード（中部バージョン2026）・「DQウォーク」ゲーム内アイテム「DQウォーキングTシャツ」（中部バージョン2026）- ウォーキングパス特 ＜日付指定券（ 4/18または4/19 ）＞金額：18,480円（税抜16,800円）※名古屋城の観覧料を含む専用来場記念品の他、各種オプションが付いた特別なパス。ゲーム内アイテム「金シャチの兜【金】」のほか、ウォーキング陣羽織・ロト付き。【「ウォーキングパス特」特典】・イベント優先受付（アーリーオープン）利用・名城公園物販コーナー優先レーン利用・＜DQウォークコラボ試合特典＞B.LEAGUE公式戦「名古屋ダイヤモンドドルフィンズVS滋賀レイクス」┗試合観戦チケット（プレミアムシート）┗IGアリーナ内「d CARD LOUNGE（プレミアムラウンジ）」アクセス権※イベント優先受付（アーリーオープン）利用、名城公園物販コーナー優先レーン利用およびDQウォークコラボ試合特典は、「ウォーキングパス特」をお持ちのご本人のみ参加・利用可能です（同伴者の参加・利用はできません）。【「ウォーキングファミリーパス」でもらえる来場記念品】・DQウォーキング ぷっくりシール・リアルマイレージカード（中部バージョン2026）・「DQウォーク」ゲーム内アイテム「DQウォーキングTシャツ」（中部バージョン2026）・「DQウォーク」ゲーム内アイテム「金シャチの兜【金】」・ウォーキング陣羽織・ロト

※上記はすべてイベント来場記念品です。会場にお越し頂き、イベント受付をされない場合お渡しすることはできません。

※「DQウォーキング ぷっくりシール」は全2種を予定しております。ランダムでの配布となりますので種類をお選びいただくことはできません。

※「「DQウォーク」ゲーム内アイテム DQウォーキングTシャツ（中部バージョン2026）」、「「DQウォーク」ゲーム内アイテム 金シャチの兜【金】」は、受付にて「プレゼントのじゅもん」の書かれた用紙をお渡しします。

※「「DQウォーク」ゲーム内アイテム金シャチの兜【金】」に関しては、4月発売予定のゲーム内記念パス（名称未定）内の報酬として色違いバージョンの金シャチの兜【黒】を入手することができます。

B.LEAGUE公式戦「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ VS 滋賀レイクス」『ドラゴンクエストウォーク』コラボ試合の開催が決定！

『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』の開催に合わせて、プロバスケットボールリーグB.LEAGUE所属「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 」とのコラボ試合の開催が決定！

- 開催日程：2026年4月18日（土）・4月19日（日）- 開催時間：試合開始時刻未定※15:05または16:05試合開始を予定しております。決まり次第お知らせいたします。- 開催場所：IGアリーナ（愛知県名古屋市）- 公式WEB：https://sqex.to/YmtdW(https://sqex.to/YmtdW)

【コラボ試合観戦特典】

名古屋ダイヤモンドドルフィンズコラボユニフォームを「DQウォーク」内で装備できる【「DQウォーク」ゲーム内アイテム「DDコラボユニ」】を来場者全員にプレゼントいたします。

※「「DQウォーク」ゲーム内アイテム DDコラボユニ」は、コラボ試合入場時に受付にて「プレゼントのじゅもん」の書かれた用紙をお渡しします。

【「ウォーキングパス優」および「ウォーキングファミリーパス」をお持ちのお客様】

「DQウォークコラボ試合」をお得に観戦できる特別チケットを別途ご案内いたします。

【「ウォーキングパス特」をお持ちのお客様】

「ウォーキングパス特」には以下が含まれています。

- 試合観戦チケット（プレミアムシート）- IGアリーナ内「d CARD LOUNGE（プレミアムラウンジ）」アクセス権

イベント同日（4/18・19）に＜DQウォークコラボ試合＞として開催される男子プロバスケットボールリーグ、B.LEAGUE（Bリーグ）の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズVS滋賀レイクス」をプレミアムシートで観戦できるほか、「IGアリーナ」のプレミアムラウンジを利用することができます。

イベント物販コーナーも登場予定

名城公園には物販コーナーも登場予定です。『ドラゴンクエストウォーク』のグッズのほか、『ドラゴンクエスト』関連グッズをご用意しております。

カプセルトイコーナーでは、新アイテム「メダルキーホルダー」のカプセルトイを先行販売いたします。

※「こころのS缶バッチ」第1弾・第2弾も販売予定です。

『ドラゴンクエストウォーク』の各種グッズ新カプセルトイ「メダルキーホルダー」

ドラゴンクエストウォーク公式サイト：https://www.dragonquest.jp/walk/

公式X：https://x.com/DQWalk

スラミチのへや：https://x.com/SuramichiRoom

公式youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCtceiniicYEsbAVuWy-Bi0Q

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

