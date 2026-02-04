乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」、「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を2月21日、22日、23日にLeminoで生配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年2月21日（土）に行われる乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」と、2026年2月22日（日）、23日（月・祝）に行われる乃木坂46「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」の模様を生配信（PPV）※1いたします。また、「Coupling Collection 2022-2025」を2026年2月27日（金）、「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を2026年2月28日（土）、3月1日（日）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ：https://bit.ly/3O5BKOx(https://bit.ly/3O5BKOx)

乃木坂46「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」は、2026年1月14日（水）に発売した5thアルバム「My respect」を記念したスペシャルライブ。「今が思い出になるまで」以来、約7年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムのリリースを祝し、本公演ではアルバム収録曲を中心に披露いたします。29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲を軸とした構成で、本公演で初披露となる楽曲も期待される特別なステージとなります。ファン必見の"今の乃木坂46"が刻まれるメモリアル公演を、ぜひLeminoでお楽しみください。

また、「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」に先駆けて、アルバムに"収録されなかった"アンダー曲やユニット曲など、カップリング曲を中心に編成したライブ「Coupling Collection 2022-2025」を前々日、前日の2026年2月20日（金）、21日（土）に開催決定！2026年2月21日（土）に開催する公演をLeminoで生配信いたします。コアファン必見のライブになること間違いなし！

両公演ともに、ぜひご期待ください！

＜「Coupling Collection 2022-2025」配信概要＞

■タイトル：「Coupling Collection 2022-2025」

■出演：乃木坂46

■配信日時：2026年2月21日（土）18:00（開場：17:00）

■リピート配信：2026年2月27日（金）20:00（開場：19:00）

■販売期間：2026年2月1日（日）18:00～2026年2月27日（金）20:00まで

■販売価格：通常価格 4,600円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001321&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_n46_memorial-live_all&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

＜「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」配信概要＞

■タイトル：「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」

■出演：乃木坂46

■配信日時：【DAY1】2026年2月22日（日）18:00（開場：17:00）

【DAY2】2026年2月23日（月・祝）18:00（開場：17:00）

■リピート配信：【DAY1】2026年2月28日（土）19:00（開場：18:00）

【DAY2】2026年3月1日（日）19:00（開場：18:00）

■販売期間：2026年2月1日（日）18:00～2026年3月1日（日）19:00まで

■販売価格：通常価格 4,600円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001321&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_n46_memorial-live_all&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,100円（税込） ※2026年2月10日（火）より、月額1,650円（税込）に改定されます。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。