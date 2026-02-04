3/6(金)公開：フランス革命を舞台に実在の詩人と伯爵令嬢の悲恋を描いた歴史ドラマ！ジョルダーノ《アンドレア・シェニエ》予告映像＆場面写真 一挙解禁！

松竹株式会社

ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ（通称：MET）の最新ステージを、日本に居ながらにしてスクリーンで楽しめる「METライブビューイング」(https://www.shochiku.co.jp/met/)。

現在開幕中の「METライブビューイング2025-26シーズン」より、フランス革命を舞台に実在の 詩人と没落貴族の令嬢の悲恋を描いた壮絶な歴史ドラマ、ジョルダーノ《アンドレア・シェニエ》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6906/)が３月６日(金)～３月１２日(木)に全国の映画館で公開いたします！（※東劇のみ３/１９(木)までの２週上映）

本作の主人公アンドレア・シェニエは、フランス革命の恐怖政治を 批判し、31歳の若さで断頭台に散った実在の詩人。このフランス近代詩の先駆者であるアンドレア・シェニエの波乱の生涯を基に、ヒロインの伯爵令嬢マッダレーナとの悲恋や、恋敵ジェラールとの三角関係を描いた歴史ドラマです。

本作では、題名役アンドレア・シェニエを現代テノール界至宝のピョートル・ベチャワ、伯爵令嬢のマッダレーナ役を日本のファンを魅了し続ける、世界的なプリマドンナ ソニア・ヨンチェヴァ(ソ プラノ)という、当代きってのスター歌手が演じます。指揮には、2025‐26シーズンからMET首席客演指揮者に就任し、世界からも注目を浴びる若き巨匠ダニエレ・ルスティオーニが登場！

世界最高峰キャスト陣の歌声が響く、予告映像 解禁！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=seLseaOR6X8 ]

フランス革命時代の背景を荘厳に描いたニコラ・ジョエルの演出と、現代最高のカップル、ピョートル・ベチャワ＆ソニア・ヨンチェヴァの歌声が響く予告映像が解禁！

さらに、主要キャストと豪華衣裳を捉えた場面写真１０枚も一挙公開です。

最高峰の歌手陣と指揮者が魂を吹き込む壮大な歴史ドラマをどうぞお見逃しなく！

第４作：ジョルダーノ《アンドレア・シェニエ》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6906/)

◆上映期間：３月６日(金)～３月１２日(木) ※東劇のみ３/１９(木)まで２週上映

◆上映館：東劇・新宿ピカデリーほか全国 21 館

【指揮】ダニエレ・ルスティオーニ 【演出】ニコラ・ジョエル

【出演】ソニア・ヨンチェヴァ、ピョートル・ベチャワ、イーゴル・ゴロヴァテンコ ほか

【MET 上演日】2025 年１2 月 13 日 【上映予定時間】3 時間 18 分（休憩２回）

★あらすじ 革命前のパリ。コワニー伯爵家では従僕ジェラールが体制への不満を募らせつつ、令嬢マッダレーナを慕っている。パーティの場で客のアンドレア・シェニエが即興で愛の詩を読むと、マッダレーナもジェラールも共感するが、それから5年。いまや革命政府幹部のジェラールは、なおもマッダレーナが忘れられないが、零落した彼女は革命の敵シェニエと再会を果たす。シェニエを逮捕し、マッダレーナへの情欲をむき出しにするジェラールだが、自分の愚かさに気づいたときは時遅く、シェニエに死刑判決が…。

■公式サイト：https://www.shochiku.co.jp/met/program/6906/

◆プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d53064-473-25a3d93b2c4ac24ffc3d9412dee580bf.pdf