エンタープライズ向け高機能CMS「Movable Type Premium」同期承認フロー新機能を追加

株式会社フューチャースピリッツ

株式会社フューチャースピリッツ（本社：京都市下京区、代表取締役：谷孝 大、以下フューチャースピリッツ）は、CMS（コンテンツ管理システム）および関連サービス大手のシックス・アパート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：平田 大治）と共同開発するエンタープライズ向け機能強化版CMS Movable Type Premium の最新版「Movable Type Premium 9」のソフトウェア版9.0.6・クラウド版9.1.0を2026年2月4日より提供開始します。

本リリースでは、Movable Type Premium独自のプラグイン「SiteSync」による同期操作の安全性を高める新機能「Check For SiteSync」を追加したほか、管理画面の利便性向上や各種改善を行っています。

■サイト同期前に“確認と承認”を。運用現場の不安を解消

「Check For SiteSync」は、「SiteSync」プラグインを拡張し、同期実行前に承認フローを挟むことができる新機能です。申請 → 内容確認 → 承認 → 同期実行 という明確なフローにより、運用ミスの防止とガバナンス強化を実現します。

■同期対象ファイルの差分を“見てから”承認

同期申請時に、同期対象ファイルの一覧と差分を表示。削除や変更を含む更新内容を事前に把握でき、より慎重なサイト更新運用が可能です。

■ Movable Type Premiumは“安心して使い続けられるCMS”へ

Movable Type Premiumは、大規模サイトや企業サイトでの利用を想定したエンタープライズ向けCMSとして、高い安定性・セキュリティ・運用管理性を重視した機能提供を行っています。

今回追加した「Check For SiteSync」による承認フローや差分確認機能は、複数人での運用や本番環境への反映作業において、「誰が・何を・いつ反映するのか」を明確にし、運用リスクを最小限に抑えることを目的としています。

そのほかにも、公式ユーザーガイドへの導線追加や管理画面の視認性向上など、日々の運用負荷を軽減するための改善を継続的に実施しています。

Movable Type Premiumは今後も、長期運用・チーム運用・高い安全性が求められる現場に寄り添い、安心して使い続けられるCMSとして、機能拡張と品質向上に取り組んでまいります。

■Movable Type Premium サービスページ

https://movabletype-premium.com/

■会社紹介

株式会社フューチャースピリッツ

・代表取締役：谷孝 大

・設 立：2000年1月／資本金：1億円

・URL： https://www.future-s.com/

・事業内容：

クラウドインテグレーション事業、デジタルマーケティング事業、SOLANOWA事業

■本件お問い合わせ先

株式会社フューチャースピリッツ

デジタルマーケティング事業本部：大前

TEL：075-326-3700 ／ E-MAIL： mtp-contact@future-s.com