ガンバ大阪ライセンス商品「GAMBAスマスタキーホルダー」発売｜スマホスタンド×キーホルダーの2WAY
プロスポーツライセンス活用プラットフォーム「Lise（ライセ）」を活用して企画・生産された、ガンバ大阪のライセンス商品「GAMBAスマスタキーホルダー」が、2026年2月1日より販売開始となります。
本商品は、日常の必需品となったスマートフォンと親和性の高い“日常使いできるクラブグッズ”を目指し、スマホスタンドとして使えるだけでなく、キーホルダーとしても持ち歩ける2WAY仕様を採用。6mm厚アクリルと両面印刷により、デスク上での安定感と、持ち歩き時の存在感を両立しました。白・黒を基調としたタウンユースにもなじみやすいデザインで、全4種を展開します。
商品概要
商品名：GAMBAスマスタキーホルダー
仕様：スマホスタンド／キーホルダー（2WAY）
素材：アクリル（6mm厚）
印刷：両面印刷
特長：スタンド使用時の安定感／厚みのある存在感と高級感
種類：全4種（白・黒基調で日常使いしやすい）
想定シーン：通勤・通学、外出時の持ち歩き、デスク周り など
販売情報
販売期間：2026年2月1日～2027年1月31日
販売場所：有限会社エムコーポレーション ECサイト：https://mcop.base.shop/
一部店頭 / POP UPショップ等
※ガンバ大阪オフィシャルショップでの販売はございません。
「Lise（ライセ）」について
Lise（ライセ）は、プロスポーツチームのライセンスを活用して商品を企画・製造・販売したい事業者向けのプラットフォームです。チームの基本情報、使用可能プロパティ、ライセンス利用条件などの確認を通じて、ライセンス商品化の検討と推進を支援します。
「スポーツライセンス商品の展開を検討したい」「商品化の進め方を相談したい」といったお問い合わせは、Liseの窓口までご連絡ください。
お問い合わせ先
【本商品（販売・商品内容）に関するお問い合わせ】
商品パッケージ・商品ページ等に記載の販売元窓口までお問い合わせください。
会社名：有限会社エムコーポレーション
T E L：072-968-0661
【Lise（ライセ）に関するお問い合わせ（ライセンス商品化の相談）】
OIS株式会社
Liseサポートチーム
メールアドレス：automation@lise2025.net
Liseポータルサイトはこちら :
https://lise2025.net/