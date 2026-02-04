ガンバ大阪ライセンス商品「GAMBAスマスタキーホルダー」発売｜スマホスタンド×キーホルダーの2WAY

OIS株式会社

プロスポーツライセンス活用プラットフォーム「Lise（ライセ）」を活用して企画・生産された、ガンバ大阪のライセンス商品「GAMBAスマスタキーホルダー」が、2026年2月1日より販売開始となります。

本商品は、日常の必需品となったスマートフォンと親和性の高い“日常使いできるクラブグッズ”を目指し、スマホスタンドとして使えるだけでなく、キーホルダーとしても持ち歩ける2WAY仕様を採用。6mm厚アクリルと両面印刷により、デスク上での安定感と、持ち歩き時の存在感を両立しました。白・黒を基調としたタウンユースにもなじみやすいデザインで、全4種を展開します。

商品概要

商品名：GAMBAスマスタキーホルダー

仕様：スマホスタンド／キーホルダー（2WAY）

素材：アクリル（6mm厚）

印刷：両面印刷

特長：スタンド使用時の安定感／厚みのある存在感と高級感

種類：全4種（白・黒基調で日常使いしやすい）

想定シーン：通勤・通学、外出時の持ち歩き、デスク周り など

販売情報

販売期間：2026年2月1日～2027年1月31日

販売場所：有限会社エムコーポレーション ECサイト：https://mcop.base.shop/

一部店頭 / POP UPショップ等

※ガンバ大阪オフィシャルショップでの販売はございません。

「Lise（ライセ）」について

Lise（ライセ）は、プロスポーツチームのライセンスを活用して商品を企画・製造・販売したい事業者向けのプラットフォームです。チームの基本情報、使用可能プロパティ、ライセンス利用条件などの確認を通じて、ライセンス商品化の検討と推進を支援します。

「スポーツライセンス商品の展開を検討したい」「商品化の進め方を相談したい」といったお問い合わせは、Liseの窓口までご連絡ください。

お問い合わせ先

【本商品（販売・商品内容）に関するお問い合わせ】

商品パッケージ・商品ページ等に記載の販売元窓口までお問い合わせください。

会社名：有限会社エムコーポレーション

T E L：072-968-0661

【Lise（ライセ）に関するお問い合わせ（ライセンス商品化の相談）】

OIS株式会社

Liseサポートチーム

メールアドレス：automation@lise2025.net

Liseポータルサイトはこちら :https://lise2025.net/