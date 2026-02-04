【ブリリアンスプラス】希少なカラーダイヤと55種以上のデザインで、憧れを形に。銀座店限定のラボグロウンダイヤモンドのオーダーイベントを2月6日より開催

株式会社ドリームフィールズ

3万個以上の天然ダイヤモンドや、カーボンニュートラルなラボグロウンダイヤモンドを取り扱うダイヤモンドジュエリーブランド「BRILLIANCE+（ブリリアンスプラス）」を運営する（株）ドリームフィールズ（東京都中央区）は、カラーダイヤモンド（ラボグロウンダイヤモンド）を使ったジュエリーの限定オーダーイベントを2026年2月6日（金）より銀座店で開催します。

BRILLIANCE+「カラーダイヤモンド特別オーダーイベント」特集ページ

https://www.brilliance.co.jp/pickup/products/lab-grown-diamond/color-event

お好みのカラーダイヤモンドとデザインを組み合わせて、憧れのジュエリーを形に

幸福感をもたらしてくれるような華やかな色味で、世界中で愛されているピンクダイヤ、イエローダイヤ。天然では大変希少なこちらのカラーを纏ったラボグロウンダイヤモンドが、ブリリアンスプラスの店頭に期間限定にて登場。お好きな一石とデザインを組み合わせて、自分だけのジュエリーをオーダーメイドしていただけます。

ラボグロウンダイヤモンドでご用意しているからこそ、形やカラットの選択肢も豊富です。一石一石の個性を感じながら、ご自身の手でとっておきのジュエリーを形にする楽しみをご堪能ください。

今しか出会えない特別なダイヤモンド

今回特別にご紹介するカラーダイヤモンド（ラボグロウンダイヤモンド）は24石。豊富な選択肢をお楽しみいただけるように、選りすぐりご用意しました。

ダイヤモンドの形は定番のラウンドとファンシー、合計7種のシェイプからお選びいただけます。いずれも美しい形となるよう職人と丁寧に話し合いながら、一石ずつこだわりを込めてカッティングを施しています。

カラット数は、身に着けやすい0.3カラットから、ラボグロウンダイヤモンドだからこそ叶う存在感を存分に堪能できる0.5以上の大きめのカラットまでご用意。

色味にもこだわり、ピンクは桜の花を思わせる淡くやわらかい色味、イエローは輝く太陽のような色彩を厳選しています。



それぞれの色合いや表情の個性も魅力。店頭で実際に手に取り一石一石を見比べながら、唯一無二の出会いをお楽しみください。

デザインは55種類以上

ダイヤモンドをあしらうデザインはリングタイプを50種以上、ネックレスタイプを3種ご用意しています。

いずれもシンプルスタイルをベースに、上品さ、着け心地、お手入れのしやすさなど、すべてに妥協しない仕上がりが特徴。フォーマルや日常など様々なシーンに寄り添う、一生物のカラーダイヤモンドジュエリーが完成します。

ブリリアンスプラスでは、常時、一般的な無色透明に近いラボグロウンダイヤモンドもご用意しております。今までラボグロウンダイヤモンドを豊富に取り扱ってきたブランドだからこその、こだわりの詰まったデザインや仕立てを、ぜひ実際に店頭でご覧ください。

ブリリアンスプラスのラボグロウンダイヤモンドについて

https://www.brilliance.co.jp/pickup/products/lab-grown-diamond/#lab-grown-diamond

カラーダイヤモンド特別オーダーイベント 概要

ご自身で選んだカラーダイヤモンドをお好きなデザインと組み合わせてジュエリーに仕立てられる、銀座店限定の特別オーダーイベント。

開催日程：

2月6日（金）～3月15日（日）

※各ショールームの定休日に準ずる

開催場所：

銀座ショールーム

https://www.brilliance.co.jp/showroom/ginza-showroom.html

※ダイヤモンドのシェイプによって、対応不可のデザインがございます

※デザイン、ダイヤモンドの品質、リングサイズによって価格が異なります

※ダイヤモンドはすべて一点もののため、なくなり次第終了となります

詳細を見る :https://www.brilliance.co.jp/pickup/products/lab-grown-diamond/color-event

ブリリアンスプラスについて

「BRILLIANCE+（ブリリアンスプラス）」は、国内最大級のダイヤモンドを取り扱うブライダルジュエリーブランドです。オンラインサイトと5店舗（銀座・横浜・名古屋・大阪・金沢／2026年2月時点）を展開しています。

種類・品質・価格に至るまであらゆる価値観に合う多様なダイヤモンドと、素材やデザインなどを自由に組み合わせられるオーダーメイドスタイルで、毎日身に着けたくなるブライダルジュエリーを、お二人に寄り添いご提案いたします。ジュエリーはご注文ごとに、日本屈指の職人の手でお二人のためだけに、一つひとつ製作。世界中の市場のダイヤモンドをお客様に直接お選びいただくなど仲介業者をできるだけ介さない、店舗を過剰に設けないなどの様々な取り組みにより、上質なジュエリーを適正価格でお届けします。

店舗では、在庫を極力持たないビジネスモデルを生かし、心からお客様におすすめするものしかご提案することはありません。また、納得いくまで質問や試着ができるなど、存分に本音で臨める環境作りを大切にしています。

婚約指輪・婚約ネックレス｜世界に一つだけのダイヤモンドで叶える特別なジュエリー

世界中のマーケットから選べる天然ダイヤモンドに加えて、海底・ラボグロウンなどの新時代のダイヤモンド、さらに個性的な7種のシェイプも取り揃え、多彩な3万個以上のダイヤの選択肢をご用意しています。ここに70種類以上のリングデザインを組み合わせ、理想の婚約指輪を形にすることができます。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/ring_list.php

ダイヤモンドの一覧はこちら

https://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/dia_list.php

また、デザインはリングだけでなくネックレスからもお選びいただけます。こちらも豊富なバリエーションから選択が可能。こだわりのつまった婚約ネックレスを叶えることができます。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/necklace/

さらに、プロポーズの際はダイヤモンドだけを贈り、デザインは二人で選ぶ『ダイヤモンドでプロポーズ』もご提案しています。お相手のリングサイズやデザインの好みが分からなくても、安心してサプライズできる、新しい婚約指輪・婚約ネックレスの形です。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/diamond-propose/

結婚指輪｜唯一無二の存在感を目指した90種類以上のデザイン

印象的なテクスチャーやフォルムで、唯一無二の存在感を目指した90種類以上のデザインに、お好みのリング幅・素材・ダイヤモンドの有無等を組み合わせ、細部までこだわりカスタマイズできるのが特徴。また、リングの内側は、デザインごとに最も心地よいバランスをコンマ単位で追求。日常に馴染むなめらかな着け心地を楽しんでいただけます。

https://www.brilliance.co.jp/marriage/products/index.php

ブリリアンスプラスの結婚指輪は、素材の選択肢が豊富なのも強み。プラチナはもちろん、多彩なゴールド素材の結婚指輪をご用意しております。

https://www.brilliance.co.jp/marriage/products/gold

会社概要

社名 株式会社ドリームフィールズ

設立 2001年

代表 代表取締役社長 井手高歩

資本金 1,000万円

本社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 REVZO 5F

事業内容 ジュエリーなどのオリジナルブランドの運営、および各ブランドのEC事業運営



