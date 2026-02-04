『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0オンラインノベルティフェア』を開催中。

写真拡大 (全11枚)

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみオンラインショップ」にて、『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』を開催中です。


■注目ポイント


１.『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』が、「あみあみオンラインショップ」にて2026年1月23日(金)～2月5日(木) 23:59に開催。


２.期間中に対象商品をご注文いただき、出荷時のフェア対象商品代金2,500円(税込)毎に「特製カード(全3種)」からランダムで1枚プレゼントします。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ店舗ご案内


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


【開催概要】


■イベント名称：鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア


■開催期間：2026年1月23日(金)～2月5日(木) 23:59



■開催場所


・あみあみオンラインショップ（https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)）


■購入特典


期間中に『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』対象商品をご注文いただき、出荷時のフェア対象商品代金2,500円(税込)毎に特製カード(全3種)からランダムで1枚プレゼントします。















※種類は選べませんのでご了承ください。


※数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承ください。


※特典は初期不良を除き、交換には応じられません。


※画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。


【対象商品の一部をご紹介】


■鳴潮 モーニエ 「星明かりのアーカイブ」テーマ ギフトボックス


□参考価格：7,040円(税込)


□発売日：2026年7月予定


製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752105&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■鳴潮 千咲 「雪夜のやすらぎ」テーマ ギフトボックス


□参考価格：9,900円(税込)


□発売日：2026年7月予定


製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752086&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■鳴潮 リンネー 「色彩めぐりパレード」テーマ ギフトボックス


□参考価格：7,040円(税込)


□発売日：2026年7月予定


製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752092&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■鳴潮 モーニエ 「静謐な星」イメージブレスレット


□参考価格：6,160円(税込)


□発売日：2026年7月予定


製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752106&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■鳴潮 共鳴者テーマ 千咲イメージ制服バッグ


□参考価格：9,460円(税込)


□発売日：2026年7月予定


製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752087&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



【上記でご紹介した製品を含む、『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』対象製品はこちらから】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Ba_00583&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




※各商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。


※対象商品はすべて販売期間2026年2月5日(木) 23時59分までとなります。


※画像は実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)