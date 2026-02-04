『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0オンラインノベルティフェア』を開催中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみオンラインショップ」にて、『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』を開催中です。
■注目ポイント
１.『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』が、「あみあみオンラインショップ」にて2026年1月23日(金)～2月5日(木) 23:59に開催。
２.期間中に対象商品をご注文いただき、出荷時のフェア対象商品代金2,500円(税込)毎に「特製カード(全3種)」からランダムで1枚プレゼントします。
■あみあみオンラインショップ
■あみあみ店舗ご案内
【開催概要】
■イベント名称：鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア
■開催期間：2026年1月23日(金)～2月5日(木) 23:59
■開催場所
■購入特典
期間中に『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』対象商品をご注文いただき、出荷時のフェア対象商品代金2,500円(税込)毎に特製カード(全3種)からランダムで1枚プレゼントします。
※種類は選べませんのでご了承ください。
※数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承ください。
※特典は初期不良を除き、交換には応じられません。
※画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。
【対象商品の一部をご紹介】
■鳴潮 モーニエ 「星明かりのアーカイブ」テーマ ギフトボックス
□参考価格：7,040円(税込)
□発売日：2026年7月予定
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752105&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■鳴潮 千咲 「雪夜のやすらぎ」テーマ ギフトボックス
□参考価格：9,900円(税込)
□発売日：2026年7月予定
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752086&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■鳴潮 リンネー 「色彩めぐりパレード」テーマ ギフトボックス
□参考価格：7,040円(税込)
□発売日：2026年7月予定
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752092&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■鳴潮 モーニエ 「静謐な星」イメージブレスレット
□参考価格：6,160円(税込)
□発売日：2026年7月予定
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752106&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■鳴潮 共鳴者テーマ 千咲イメージ制服バッグ
□参考価格：9,460円(税込)
□発売日：2026年7月予定
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04752087&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【上記でご紹介した製品を含む、『鳴潮 あみあみ 星空を瞳に映して Ver.2.8&3.0 オンラインノベルティフェア』対象製品はこちらから】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Ba_00583&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※各商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
※対象商品はすべて販売期間2026年2月5日(木) 23時59分までとなります。
※画像は実際の商品とは異なる場合があります。
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
■あみあみ実店舗サイト
