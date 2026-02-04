高校生の高市内閣支持率【高校生調査】

男女ともに”支持する”の回答が6割超！

2月8日に投開票が行われる衆議院議員総選挙。消費税や物価高対策、社会保障などが争点として挙げられ、高市政権の存続という点でも注目を集めています。

では、高校生の高市内閣への支持率はどうなのでしょうか。YTJPでは全国の高校生を対象に、高市内閣についてアンケートを実施しました。

まず、高市内閣を支持するか、しないかは下記の通り。

“支持する”と回答したのは、男女ともに6割程度。一方“支持しない”と答えたのは、男女ともに1割未満にとどまりました。

また、あわせて高市早苗内閣総理大臣に言いたいことについてもアンケートを実施。

「働いて休んで働いて休んでください。休息は大事です！」、「そのまま我が道を突き進んでください。できればずっと首相でいてほしいです。」などといった応援の言葉をはじめ、「ほのぼの内閣見ていて楽しいです。休みもしっかり取ってください。」、「その陽気なままでいろんな国の大臣と仲良くしてください。」「総理が変わってから、若者の政治への関心が高まっているような気がしています」などといったポジティブな意見が多く見られました。また、要望としては「誠実に政治を行うことを徹底してほしい」、「取り組んでいる政策をもっとわかりやすく説明してほしい」、「減税や教育の無償化の実施を遅らせずに予定通りに行って欲しい」などといった意見が見られました。

■調査概要

調査方法：

Googleフォームにて入力

調査期間：2026年1月13日（火）～2026年1月27日（火）

対象者： YTJP参加校の高校生

回答者男女内訳：男子983名、女子1,088名 計2,071名

