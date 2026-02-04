【阪九フェリー関西発団体ツアー】佐賀・花の名所をゆく！７万本のツツジと大輪の牡丹に包まれる癒しの旅３日間販売開始！

株式会社ＳＨＫライン

阪九フェリー・泉大津港または神戸六甲アイランド港発（北九州・新門司港行き）で

佐賀県「ぼたんと緑の丘」では牡丹、「歌垣公園」ではツツジ観賞をお楽しみいただける団体ツアーを販売しております。

ご旅行代金はおひとり様２２，０００円！

４月上旬～4月中旬にかけて見頃を迎える牡丹とツツジを１日でたっぷりご覧いただけます。

ぜひご参加くださいませ。

詳細は下記の通りです。

阪九フェリーのご案内

阪九フェリー・スタンダード洋室

阪九フェリーの船室は初設計となる2段ベッドの階段方式を採用したスタンダード洋室。

各スペースに100円リターン式コインロッカー、電源コンセントも完備。

対面型ではないためプライベート空間も保たれる新しいタイプの客室です。

阪九フェリー７階露天風呂

船内には大浴場と露天風呂が完備されております。

瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。

現地の観光地はこちらです。

ぼたんと緑の丘

400年以上の歴史を持つとされる佐賀県指定天然記念物「切木ぼたん」の伝説にちなんで整備された公園で、世界中から集められた約100種・2,000株のぼたんが大輪の花を咲かせます。

歌垣公園

ぼたんと緑の丘 牡丹

万葉集にも詠まれた歴史ある景勝地であり、春には約7万本のつつじが山肌を染め上げます。

公園からは白石平野や有明海を一望でき、天気が良ければ雲仙普賢岳まで見渡せます。

歌垣公園 ツツジ

道の駅しろいし

(C)佐賀県観光連盟(C)佐賀県観光連盟

白石町の美味しいものがなんでも揃う「道の駅しろいし」でお買い物。

野菜やフルーツ、オリジナル商品を取り揃えております。

〇商品名 佐賀・花の名所をゆく！７万本のツツジと大輪の牡丹に包まれる癒しの旅３日間



〇設定期間・旅行代金

泉大津港 ２０２６年４月９日（木）出発

４月１８日（土）出発

４月２２日（水）出発

神戸六甲アイランド港 ２０２６年４月１３日（月）出発

〇利用航路 泉大津港発～新門司港着、神戸六甲アイランド港発～新門司港着

〇行程

1日目

泉大津港または神戸六甲アイランド港～【船中泊】～

2日目

新門司港→◎ぼたんと緑の丘・ぼたん観賞→武雄温泉物産館・昼食→○歌垣公園・ツツジ観賞→〇道の駅しろいし→新門司港～【船中泊】～

3日目

～泉大津港または神戸六甲アイランド港

〇旅行代金 おひとり様

２２，０００円（税込）



〇旅行代金に含まれるもの

・阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）

・ぼたんと緑の丘 入園料

・食事代（昼１回）

・バス代（２日目/タイガーバスまたは同等バス会社）

〇添乗員が同行します。

〇お申込みはご乗船日の２ヶ月前の同日から１４日前までとなります。

インターネット仮申し込みはご乗船日の７日前まで。

〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

＊他旅行商品についてはヴィーナストラベルHPでご覧いただけます。

同ホームページから「SHKライングループ」にも移動し閲覧可能です。

パンフレット https://www.venus-t.jp/lacne/travel/upload/2601_Han9_A4_data_web.pdf

ホームページアドレス https://www.venus-t.jp/