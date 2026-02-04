海外展開支援サービス「セカハン」がジェトロのサービスパートナーとして紹介されました

スリーアール株式会社海外展開支援サービス「セカハン」

スリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市）は、同社が提供する海外ビジネス支援サービス「セカハン」が、日本貿易振興機構（ジェトロ）の「JS-Links 海外ビジネスに係るサービスプロバイダーリスト」に掲載されたことをお知らせします。

日本貿易振興機構（ジェトロ）

セカハンは、海外進出に伴う調査、販売準備、販路開拓、越境EC運営支援など、企業の課題に寄り添った実務支援を提供しています。2024年から開始したセカハンは、中小企業を中心に企業の海外展開をサポートしてきました。今回の掲載により、海外ビジネスに関心を持つ企業がジェトロを通じてセカハンのサービス情報にアクセスできるようになり、より多くの企業が海外市場へ挑戦するきっかけづくりに貢献します。

公式サイト

ジェトロ/海外ビジネスに係るサービスプロバイダーリスト

https://www.jetro.go.jp/theme/export/js-links/2025/212.html

セカハン

https://sekahan.3rrr-hd.jp/

セカハンについて

海外販売支援サービス「セカハン」は、日本国内の中小企業が海外市場に参入する際のお困りごとを、経験豊富なマーケティングチームが企業ごとのニーズに応じた販売戦略を策定し、現地のEC文化に合わせたページ制作や集客・広告運用などの、海外での商品販売に必要なサポートを包括的に支援するサービスです。

自社ブランドの海外展開による成功事例を使い、海外出身のスタッフが支援。販売ページ作成や顧客対応などにお困りの企業をサポートし、お悩みを解決します。お客様とのやり取りは日本人スタッフが対応しますので、海外の法律や税務、物流の手続きなど面倒な業務も包括的にサポートします。これにより、企業は安心して海外市場に挑戦することができます。

多言語チームスタッフによる言語サポートお客様とのやり取りは日本人スタッフが対応

【セカハン公式サイト】

https://sekahan.3rrr-hd.jp/

【スリーアールグループについて】

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

【スリーアールグループ 会社概要】

本社 ：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者 ：代表取締役社長 今村陽一

設立 ：2001年5月

資本金 ：4,200万円（グループ）

従業員数 ：125名（グループ）

事業内容 ：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアール株式会社

スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト ：https://3rrr-hd.jp