【健康経営の最前線】「Offi-Stretch(R)」ご導入先の株式会社プラグマ様が「健康優良企業 銀の認定」を取得！Well Bodyが健康維持をバックアップ

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」のご導入先である、株式会社プラグマ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：堀口 恵子）が、健康保険組合連合会東京連合会より「健康優良企業 銀の認定」を取得されたことをお知らせいたします。

「健康優良企業 銀の認定」とは

「健康優良企業 銀の認定」は、健康保険組合連合会東京連合会が実施する健康優良企業認定制度における認定のひとつです。企業が従業員の健康づくりに積極的に取り組むことを宣言し、所定の基準を満たした場合に付与されます。健康経営の第一歩となる認定であり、取得することで従業員の健康づくりへの取り組みが外部から評価され、持続可能な企業経営につながります。

◎健康優良企業銀の認定とは

https://www.kprt.jp/contents/health/

株式会社プラグマ様の健康経営の取り組み

背景

株式会社プラグマ代表取締役社長の堀口恵子様は、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、その持てる力や魅力を最大限に発揮できることが企業の成長につながるという考えのもと、健康経営に継続的に取り組んでいます。



取り組み内容

健康経営のための主な取り組みとして、健診受診および健診結果の活用、社食の導入や『Offi-Stretch(R)』の実施、万歩計での歩数アップ、メンタルクリニックとの提携など、健康づくりのための職場環境整備を実施しています。

◎株式会社プラグマ様の主な取り組み(https://pragma.co.jp/topics/729/)

◎株式会社プラグマ様について(https://pragma.co.jp/about/)

『Offi-Stretch(R)』がなぜ、取り組みとして選ばれたか

株式会社プラグマ代表取締役社長の堀口 恵子様と健康経営ご担当者様の施術体験をきっかけに、2025年3月の株式会社プラグマ様社内研修で、Well Body株式会社は本格導入を視野に入れた特別講演を実施しました。

本講演では、当社所属の理学療法士が登壇し、座学、姿勢タイプチェックと日常的に理学療法士の施術を受けることでどのような効果が期待できるのかについて解説しました。あわせて、5時間以上のデスクワークが身体の不調に与える影響や、肩こり・首こり・腰痛といった症状の多くが、筋肉の酸欠によって引き起こされることについて、専門的な視点から説明を行いました。特に、姿勢タイプによって肩・首・腰などに負担が蓄積しやすい部位が異なり、それが集中力の低下や生産性の減少につながる点については、参加者の多くから共感を得ました。

講演の後半では、その場で実践できる「姿勢別ストレッチ」を実施。デスクワーク中心の働き方に合わせ、椅子に座ったままできる簡単なストレッチも紹介し、日常業務の中で無理なく取り入れられる内容が好評でした。こうした取り組みが株式会社プラグマ様が掲げる「従業員の心身の健康を重視する」という健康経営方針と合致し、『Offi-Stretch(R)』が選ばれています。

◎Well Body株式会社特別講演(https://pragma.co.jp/topics/607/)

企業向け出張型フィジカルケア「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」について

「Offi-Stretch(R)」は、身体の専門家である理学/作業療法士が直接企業へ訪問し、オフィス内で従業員のケアを行う「新しい健康経営」のソリューションです。 解剖学・運動学に基づいた専門家による評価と技術により、根本的な身体の課題にアプローチ。不調を未然に予防し、パフォーマンス向上へと導きます。

【主な特徴】

・専門家による医学的根拠に基づいたケアで従業員一人ひとりの身体を評価し、最適なケアを提供します。

・日々の現場作業やデスクワークにおける腰痛・肩こり・足の疲れなど、各業界特有の身体的負荷を重点的にケアします。

・職場内で完結するため、移動の手間なく気軽に利用可能。導入企業様からは「疲労軽減」に加え、「離職率の低下」や「エンゲージメントの向上」を実感する声も寄せられています。

実施レポート事前セミナーのご様子

従業員アンケート結果

◎従業員満足度4.9／5.0点

◎コメント（一部抜粋）

・右肩の重だるさを解消するストレッチを教えていただき、ありがとうございました。30分はあっという間でした。次回楽しみにしています。（30代 女性）

・不調部分についてや、改善対策など、とてもわかりやすく説明していただきました！（50代 女性）

・猫背が悩みですが、どんなストレッチをいつすれば良いか、体幹を鍛えることと合わせて教えていただきました。ストレッチがなかなか習慣にならなかったのですが、施術の後は背筋がピンと伸びる感覚があって嬉しいので、意識していこうとおもいます！（30代 女性）

施術のご様子ご担当者様のコメント

株式会社プラグマ 管理本部 シニアマネジャー 武石様

健康経営を推進する中で見えてきたのが、欠勤には至らないものの不調により生産性が低下する『プレゼンティーイズム』の課題でした。社員へのヒアリングでは、頭痛や腰痛、PMSなど、医療機関でも原因が特定できない慢性的な不調を抱える声が寄せられました。

『Offi-Stretch(R)』の導入では、個別の原因究明と定期的なセルフケアの習慣化を軸としているため、自分の身体の状態を正しく把握し、専門家と共に向き合う場を提供することで、社員の意識は『対処』から『自発的な予防』へと変化しました。

また、テレワークを実施する中で、本施策が『出社の動機づけ』という二次的効果を生んでいる点も発見でした。『オフィスに行けば心身が整う』という実感が、場所の価値を再定義するきっかけとなりました。今後も社員のウェルビーイングを経営の核に据え、個々のパフォーマンスを最大化できる環境を

Well Bodyさんと一緒に追求していきたいです。

今後の展望

今回、Offi-Stretch(R)をご導入いただいた株式会社プラグマ様が「健康優良企業 銀の認定」を取得されたことは、身体ケアへの投資が組織の評価へとつながった証であり、その一助を担えたことを心から嬉しく思います。引き続き理学療法士によるケアを通して株式会社プラグマ様の従業員の皆様の健康をサポートして参ります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野 純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com