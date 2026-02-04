【福岡大学】一般選抜試験が始まりました

福岡大学

福岡大学の一般選抜試験が始まり、志願者数は前年比3,587人増となりました。

2月2日（月）は系統別日程、3日（火）以降は前期日程を実施します。

緊張した面持ちで会場に入る受験生や友人と健闘を誓い合う受験生、それを見守る保護者、試験室で教科書や参考書を見て最後まで努力を続ける受験生などさまざまな姿がありました。

関連リンク

