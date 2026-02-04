3月より全国で開催の『FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会』描き下ろし新作をはじめ、ご予約者特典、グッズラインナップ、会場詳細など、最新情報を一挙公開！

写真拡大 (全11枚)

アールビバン株式会社

アールビバン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：野澤克巳）は、新たに開催する展示販売会『FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会』について、最新情報を公開いたしました。



FAIRYTAIL 連載20周年記念版画展示販売会　入場無料／絵画・グッズ展示販売会

イベント概要

本展は、人気作品『FAIRY TAIL』の世界観を原作イラストの魅力とともに楽しめる版画展示販売会です。
大好評を博した「連載15周年記念 FAIRY TAIL 版画展／FAIRY TAIL 版画展 RISE」で公開された版画作品に加え、本企画のために新たに制作された新作版画も展示・販売いたします。


すべて真島ヒロ先生の原作イラストを元に制作・監修された、ここでしか出会えないアート作品たちが一堂に集結する貴重な機会となっております。





また、本展示販売会限定の真島ヒロ先生描き下ろしイラストも公開！


FAIRY TAILファンならきっと心動かされる、熱く美しい世界をご堪能ください。


新作描き下ろしイラストを公開！


今回の展示にあわせて新たに制作された版画をご紹介いたします！
真島ヒロ先生描き下ろしの特別作品


『竜炎の絆』が登場！


躍動感あふれる一枚を、ぜひ会場でご覧ください。



また、公式サイトからご予約のうえご来場いただいた方には、


本イラストのA4クリアポスターをプレゼント！



※特典は予告なく変更になる場合がございます。





オリジナルグッズ一覧


１.トレーディングミニ色紙vol.02（全8種・ブラインド）各\770(税込)


２.マグカップ（全2種）各\2,750(税込)


３.ステッカーシート（全1種）\1,100(税込)


４.A5アクリルパネル（全3種）各\4,400(税込)


５.タロット風オーロラアクリルフィギュア（全3種）各\3,300(税込)




※画像はイメージです。


※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。





開催会場

東京(池袋)をはじめ、神戸・広島など全国各地で順次開催予定！


東京・池袋会場


【会場】


ORANGE GALLERY (池袋メトロポリタン通り)
　東京都豊島区西池袋1-9-11-103


【日時】


2026/3/12(木)～3/17(火)


11:00～18:00 (※最終日は17:00まで)



詳細・追加会場は公式サイトで随時更新いたします。


公式サイト：http://artv-fairytail.net/


販売作品を一部紹介

ナツ、ルーシィ、グレイ、エルザなど、おなじみのキャラクターたちが描かれた絵柄が勢ぞろい！








作家について


真島ヒロ（Hiro Mashima）

1977年、長野県生まれ。1998年に「RAVE」で漫画家デビュー。
その後、2006年より週刊少年マガジンにて「FAIRY TAIL」を連載開始。
代表作には「RAVE」「FAIRY TAIL」「EDENS ZERO」などがあり、いずれも熱い友情、家族、仲間の絆を描いたストーリーで知られる。
エネルギッシュな筆致と魅力的なキャラクター造形により、長年にわたり幅広い層のファンを魅了し続けている。






真島ヒロ先生からのメッセージ


イベント概要

タイトル：FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会


内容：入場無料／絵画・グッズ展示販売会


会期：2026年3月より、全国主要都市にて順次開催予定


　　　東京：ORANGE GALLERY (池袋メトロポリタン通り)
　　　　　　2026/3/12(木)～3/17(火)


　　　※上記以外の会場・日程は公式サイトにて随時公開予定。


公式サイト： http://artv-fairytail.net/


公式X（旧Twitter）：@illust_artjune(https://x.com/illust_artjune)


Instagram：@artjeuness(https://www.instagram.com/artjeuness/)


主催：アールビバン株式会社