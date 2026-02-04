『リネージュW』経済特化ワールド「アリア」が18時にオープン！決済履歴に応じて豪華報酬をもらえる「ミラクル コイン」イベントを開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、MMORPG『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。

■新規経済特化ワールド「アリア」

【「アリア」ワールド オープン日時】

2026年2月4日(水) 18時

【概要】

2月4日(水)18時に、「経済特化ワールド：アリア」をオープンします。

特徴として、これまでの経済特化ワールドと同じく有料装備やカードガチャがアデナで入手できるだけでなく、「アリア」ワールド専用のシーズンパスもオープンします。また、キャラクターの円滑な成長を助けるオープン記念イベントも多数開催します。さらに、ワールドのオープンを記念して4種の「EARLYBIRD COUPON」も、出席を通じて獲得できます。

■「ミラクル コイン」イベント

【開催期間】

2026年2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月18日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

リネージュWでは、これまで応援いただいた冒険者様や復帰される冒険者様に向けて、特別な交換イベント「ミラクル コイン」イベントを開催します。

対象期間(2025年8月11日～2026年1月25日)の決済履歴に応じて「ミラクル コイン」を、決済累計に応じた8段階の等級で「ミラクル インシグニア」をゲーム内郵便で配布します。等級に応じて交換できる報酬や特典は変化します。さらに、専用シーズンパスのミッション達成で「ミラクル シーズンパス コイン」も獲得でき、専用ショップ「ミラクル ショップ」にて各種アイテムと交換可能です。

※ 新規ワールド「アリア」では、ミラクル コインおよびミラクル インシグニアは利用できません。

≪「ミラクル コイン」イベントの詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/notice/view?articleId=69775998ba0dc1026f956a78

■「銃士」クラス ケア&クラスチェンジ

【アップデート日】

2026年2月4日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、「銃士」クラスのケアを行いました。銃士の特長である高いダメージ性能はそのままに、これまで課題とされてきた戦闘の安定性と生存力を大きく向上させました。

攻撃面では、全体的なクリティカルダメージの底上げや敵の装備効果を制限するといったスキル改善に加えて、広範囲の敵に行動制限を与え制圧する「グラビティ ショット」などの新規スキルを追加し、遠距離から戦局に強く影響を与えられる性能へと進化しています。さらに、防御面では、使用時に自身の能力値に応じて大きな耐久効果を得られる新規スキル「フェニックス シールド」を実装し、これまで倒されやすかった銃士でも戦闘を継続しやすくなりました。

高火力という魅力を維持しながら、「扱いが難しく脆いクラス」から「安定して実力を発揮できる遠距離クラス」へと生まれ変わった、新たな銃士をお楽しみいただけます。

本アップデートにあわせて、2026年2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年2月11日(水) 定期メンテナンス前までの期間限定で「クラス チェンジ(銃士)」を開催予定です。

≪銃士クラス ケアの詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6981d65cba0dc1026f956bfa

※記載の内容は開発段階のものです。実装時に変更となる場合があります。

■TJ's COUPON

【開催期間】

2026年2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年2月25日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、ショップメニューの[イベント] - [TJ's COUPON]タブで「TJ's COIN」を獲得できます。ショップメニューの[イベント] - [TJ's COUPON]タブで「TJ's COIN」を使用し、「TJ's COUPON - 有料装備復旧」「TJ's COUPON - ルーン復旧」「TJ's COUPON - スキル カード変更」「TJ's COUPON - 変身復旧」「TJ's COUPON - マジックドール復旧」の合計5種のクーポンを、それぞれアカウントにつき1枚まで獲得できます。

各クーポンを使用することで、特定の集計期間内に実施された強化失敗/合成失敗の復旧や、保有スキルカードの同等級カードへの変更が可能です。

※本イベントはアリア ワールドでは参加できません。

≪「TJ’s COUPON」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=697757b846f80918ac41facc

【ゲーム概要】

「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発されたタイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ！

『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュW（Lineage W）

ジャンル：MMORPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows

開発/運営：NCSOFT

リリース日：2021年11月4日(木)

公式サイト：https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageW_JP

公式Discord：http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2026年2月4日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。